За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 595 малышей

В Свердловской области со 2 по 8 ноября родились 595 малышей. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На свет появились 291 мальчик и 304 девочки. Из них 11 пар близнецов. Одной из счастливых мам стал жительница Нижнего Тагила, которая родила третьего ребенка в Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга.

«Роддом ГКБ № 40 для меня – это самое лучшее место! Здесь замечательный персонал. И в родовом отделении, и в реанимации все приветливые, дружелюбные, отзывчивые», – поделилась Анастасия Болотова.

За неделю в перинатальных центрах Екатеринбурга уральские медики приняли 375 родов, в межмуниципальных центрах – 97. Трое родов прошли в ургентном зале.

Охрана материнства и детства является важной составляющей ежедневной работы специалистов регионального Минздрава.

Ранее «Областная газета» писала о том, что за прошедшую неделю в Свердловской области родилось 625 малышей.