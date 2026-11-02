За прошедшую неделю в Свердловской области родилось 625 малышей 

В Свердловской области с 26 октября по 1 ноября на свет появились 625 малышей. Мальчиков родилось больше, чем девочек, сообщили «ОГ» в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Всего за неделю родились 319 мальчиков и 306 девочек, из них три пары близнецов. До 35 лет родили 448 женщин, а после 35 лет – 174.

За неделю уральские медики приняли 396 родов в перинатальных центрах Екатеринбурга, 106 родов в межмуниципальных центрах, 119 родов прошли в родильных домах иного уровня и одни роды приняли в ургентном зале.

Ранее «Областная газета» писала о том, что с 19 по 25 октября в Свердловской области родился 561 ребенок.