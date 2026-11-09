В Тверскую область поставили оборудование для раннего выявления онкологических заболеваний

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех направил 16 напольных бинокулярных кольпоскопов в больницы и амбулатории Тверской области. Отечественные приборы позволяют врачам выявлять патологические изменения тканей шейки матки, в том числе признаки предраковых состояний и онкологических заболеваний на ранних стадиях. Оборудование поступило в регион в рамках нацпроекта «Семья».

В учреждения здравоохранения направлены кольпоскопы КНб-04LED-«Зенит» производства Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех). Приборы позволяют врачам детально исследовать состояние тканей шейки матки и выявлять патологические изменения, незаметные при обычном осмотре. Благодаря высококачественной оптике специалисты могут обнаруживать признаки эрозии, дисплазии, лейкоплакии, полипов и других заболеваний, в том числе предраковых состояний, на ранних стадиях. Это особенно важно для своевременного выявления онкологических процессов, которые долгое время могут протекать бессимптомно.

«Одна из важных задач Ростеха и нашего холдинга „Швабе“ — повышение доступности качественной медицинской диагностики, в том числе в небольших населенных пунктах. Для этого мы развиваем производство отечественного оборудования, отвечающего потребностям практикующих врачей. Кольпоскопы нашего производства сочетают в себе высокоточную бинокулярную оптическую систему с LED-подсветкой и цифровые технологии.

Министерство здравоохранения Тверской области организовало централизованную закупку 16 таких кольпоскопов. Поставка стала важным шагом в повышении доступности качественной диагностики. Оборудование будет способствовать раннему выявлению заболеваний и сохранению здоровья пациенток», — отметил генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Антон Клоков.

Техника распределена между центральными районными больницами, врачебными амбулаториями и фельдшерско-акушерскими пунктами в 11 муниципальных образованиях Тверской области.

Красногорский завод им. С. А. Зверева входит в число ведущих предприятий холдинга «Швабе», специализирующихся на выпуске медицинской техники. Вместе с ним производство медоборудования в структуре холдинга налажено на Уральском оптико-механическом заводе им. Э. С. Яламова, Московском заводе «САПФИР», Загорском оптико-механическом заводе и Новосибирском приборостроительном заводе.

Ранее «Областная газета» писала, что на Урале будут обучать спасению людей при остановке сердца на тренажере «Швабе».