Екатеринбурженка погибла из-за самовозгорания смартфона

В Екатеринбурге в доме на улице Сулимова произошел пожар из-за самовозгорания аккумуляторной батареи мобильного телефона. Пожарные обнаружили женщину без признаков жизни, по предварительным данным, она отравилась едким дымом, который за считаные минуты заполнил помещение. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Горели внутренняя отделка комнаты и домашнее имущество. Женщина отравилась угарным газом во сне.

В МЧС отмечают, что даже привычные нам бытовые устройства могут стать источником серьезной опасности.

Чтобы не допустить подобных случаев, спасатели рекомендуют соблюдать простые правила безопасности при использовании мобильных телефонов и других гаджетов:

— не оставлять устройства на зарядке без присмотра и тем более на всю ночь,

— не класть телефон под подушку, на кровать или под одежду во время зарядки, потому что это нарушает теплоотвод и приводит к перегреву,

— не пользоваться поврежденными кабелями и адаптерами,

— при первых признаках перегрева, вздутия аккумулятора или постороннего запаха следует немедленно отключить устройство от сети,

— не заряжать телефон вблизи легковоспламеняющихся предметов и на легковоспламеняющихся поверхностях,

— использовать только оригинальные и сертифицированные зарядные устройства.

При чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 и 112.

Ранее «Областная газета» писала, что в Новоуральске вспыхнул пожар на бывшем деревообрабатывающем комбинате.