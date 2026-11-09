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Екатеринбурженка погибла из-за самовозгорания смартфона

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Областная газета

Женщина умерла от отравления угарным газом

МЧС, Свердловская область
При чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 и 112. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В Екатеринбурге в доме на улице Сулимова произошел пожар из-за самовозгорания аккумуляторной батареи мобильного телефона. Пожарные обнаружили женщину без признаков жизни, по предварительным данным, она отравилась едким дымом, который за считаные минуты заполнил помещение. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Горели внутренняя отделка комнаты и домашнее имущество. Женщина отравилась угарным газом во сне.

В МЧС отмечают, что даже привычные нам бытовые устройства могут стать источником серьезной опасности.

пожар, Екатеринбург
Горели внутренняя отделка комнаты и домашнее имущество. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Чтобы не допустить подобных случаев, спасатели рекомендуют соблюдать простые правила безопасности при использовании мобильных телефонов и других гаджетов:

— не оставлять устройства на зарядке без присмотра и тем более на всю ночь,
— не класть телефон под подушку, на кровать или под одежду во время зарядки, потому что это нарушает теплоотвод и приводит к перегреву,
— не пользоваться поврежденными кабелями и адаптерами,
— при первых признаках перегрева, вздутия аккумулятора или постороннего запаха следует немедленно отключить устройство от сети,
— не заряжать телефон вблизи легковоспламеняющихся предметов и на легковоспламеняющихся поверхностях,
— использовать только оригинальные и сертифицированные зарядные устройства.

пожар, Екатеринбург
Едкий дым моментально заполнил помещение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

При чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 и 112.

Ранее «Областная газета» писала, что в Новоуральске вспыхнул пожар на бывшем деревообрабатывающем комбинате.

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