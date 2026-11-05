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В Новоуральске вспыхнул пожар на бывшем деревообрабатывающем комбинате

НовостиПроисшествия
Областная газета

По предварительным данным, пострадавших нет

Пожар
На месте пожара работают специалисты. Фото: Вячеслав Тюменцев

Крупный пожар вспыхнул на улице Автозаводской в Новоуральске. Над территорией бывшего деревообрабатывающего комбината (ДОКа) поднялся столб черного дыма.

По словам главы города Вячеслава Тюменцева, на месте ЧП работают не менее шести единиц пожарно-спасательной техники. По предварительной информации от МЧС и владельца здания, людей в горящем ангаре нет.

Мэр поручил своим заместителям провести разъяснительную работу с учениками школы № 49, расположенной рядом с местом пожара. Детей призвали не приближаться к зоне ЧП.

В детских садах № 35 и 47 дети находятся под присмотром, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Воспитатели свяжутся с родителями, чтобы те при возможности могли забрать детей раньше.

По словам очевидцев, огонь успел перекинуться на строительный магазин поблизости. Движение автомобилей и пешеходов в районе пожара перекрыто. Жителей просят не приближаться к месту происшествия.

Ранее «Областная газета» писала о том, что серьезное ДТП с пожаром и погибшими произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень.

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