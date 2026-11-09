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Отцы смогут получать материнский капитал в Свердловской области

НовостиСоциальная политика
Максим Начинов

Соответствующую поправку предлагают внести в областной закон

Семья на мероприятии
По действующему законодательству отец не может получить материнский капитал. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

В Законодательное Собрание Свердловской области внесли законопроект, который в несколько раз увеличивает размер материнского капитала и расширяет условия его получения. В частности, в случае принятия закона выплату смогут получать отцы, сказано в пояснительной записке.

Законопроект закрепляет положения Уральской демографической доктрины, которую анонсировал губернатор Денис Паслер в августе. Для повышения рождаемости в регионе планируется увеличить размер маткапитала: за третьего ребенка он будет составлять 500 тыс. рублей, за каждого последующего еще на 100 тыс. рублей больше. При рождении шестого и каждого последующего ребенка выплата составит 800 тыс. рублей, столько же получит женщина, родившая третьего ребенка до 30 лет.

Получить средства можно будет сразу или в форме ежемесячной выплаты (в этом случае деньги можно потратить на любые цели). Ранее размер материнского капитала составлял чуть больше 182 тыс. рублей и выплачивался только за третьего ребенка.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают расширить перечень граждан, которые могут получить маткапитал. В случае смерти женщины, имеющей право на выплату, ее сможет получить отец ребенка.

Законопроект рассмотрят на очередном заседании Заксобрания, 17 ноября.

Ранее «Областная газета» писала о том, что более 42 тыс. работающих родителей получили новую семейную выплату.

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