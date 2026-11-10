Денис Паслер поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Денис Паслер со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчан с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он подчеркнул, что Правительство Свердловской области будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку и создавать достойные условия для службы. Публикуем обращение главы региона полностью.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш осознанный жизненный выбор – служба Отечеству и защита людей. Вы выполняете важнейшую миссию – обеспечиваете стабильность и безопасность, в том числе благодаря этому создаются условия для успешного развития региона, укрепления его позиций, проведения статусных международных мероприятий, повышения уровня жизни уральцев.

В этом году вместе мы еще раз доказали: Свердловской области по плечу задачи любого масштаба. При вашем активном участии были проведены выставка ИННОПРОМ, Международный фестиваль молодежи, Спартакиада народов России, Единый день голосования и другие масштабные мероприятия. Все они прошли четко и безопасно вопреки непростым условиям, сложившимся сегодня.

Высоко ценю вашу способность быстро адаптироваться к любым вызовам, внедрять новые подходы и передовые технологии. Сегодня это главный инструмент, который позволяет снижать уровень преступности, эффективно бороться с терроризмом и коррупцией, противостоять угрозам и мошенничеству в цифровой среде.

Основной критерий эффективности вашей деятельности – снижение уровня преступности. И на Среднем Урале ведется серьезная работа по предупреждению и профилактике правонарушений. По итогам 9 месяцев текущего года общее количество преступлений в регионе уменьшилось на 11,3%. При этом качественно растет раскрываемость, в том числе дел прошлых лет.

Правительство Свердловской области будет и дальше оказывать вам всестороннюю поддержку и создавать достойные условия для службы. Мы продолжим обновлять материально-техническую базу, способствовать модернизации участковых пунктов полиции, предоставлять социальные выплаты участковым и сотрудникам патрульных подразделений.

Благодарю вас за службу, за то, что в самую трудную минуту всегда оказываетесь рядом с теми, кто нуждается в помощи. Особая благодарность ветеранам, чей бесценный опыт является примером эталонного профессионализма для современного поколения сотрудников МВД.

Здоровья, счастья, успехов, благополучия вам и вашим семьям!