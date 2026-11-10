Артем Жога поздравил уральцев с Днем сотрудника органов внутренних дел

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога со страниц «Областной газеты» поздравил уральцев с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он поблагодарил представителей профессии за стойкость, дисциплину, умение принимать решения в стрессовых условиях и не отступать перед трудностями. Публикуем обращение полпреда главы государства полностью.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Полиция стоит на передовой общественной безопасности: ваши сотрудники первыми приходят на помощь и защищают людей в самых непростых ситуациях. Именно благодаря вашей собранности, ответственности и готовности действовать даже в условиях высокого риска в городах и сёлах сохраняется правопорядок, а граждане чувствуют себя защищенными.

Особо хочется отметить работу сотрудников органов внутренних дел в Уральском федеральном округе. Огромные территории, крупные промышленные центры, важные транспортные узлы задают особый масштаб задач. Вы грамотно распределяете силы, предотвращаете преступления, держите на контроле экономические правонарушения и миграционные вопросы, занимаетесь профилактикой с молодежью.

Спасибо за вашу стойкость, дисциплину, умение принимать решения в стрессовых условиях и не отступать перед трудностями.

Желаю вам крепкого здоровья, надёжной поддержки со стороны близких и коллег, спокойных смен и уверенности!