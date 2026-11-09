Эксперты назвали диапазон типовых зарплат в Свердловской области

Типовые зарплаты в Свердловской области находятся в диапазоне от 46 до 99 тыс. рублей. Это зарплаты, которые получает половина жителей региона, остальное население относится к четверти самых низко– и четверти самых высокооплачиваемых сотрудников. Данные приводятся в рейтинге, опубликованном в понедельник Центром экономических исследований «РИА Рейтинг».

Зарплаты выше 200 тыс. рублей получают 4,5% работающих жителей региона. Свердловская области занимает по этому показателю 24 место. Почти каждый четвертый (24,9%) зарабатывает менее 45 тыс. рублей.

Лидируют в рейтинге Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва занимает четвертую позицию.

В среднем по России типовые зарплаты находятся в диапазоне от 46 до 115 тыс. рублей. Более 7,5% россиян зарабатывают более 200 тыс. рублей, менее 45 тыс. – 24,6% жителей страны.

Ранее экономист УрО РАН прокомментировала «Областной газете» прогноз социально-экономического развития Среднего Урала на 2027–2029 год.