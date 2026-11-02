Рост зарплаты на 9% в год – это возможно? Экономист УрО РАН прокомментировала прогноз от свердловских властей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер опубликовал прогноз социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы. Рост средней зарплаты в этот период, согласно прогнозу, будет составлять 7,5–9,1% в год, а валовый региональный продукт (ВРП) будет расти на 0,9–2,3% ежегодно. Насколько эти показатели реалистичны и от чего зависит рост зарплат – «ОГ» рассказала директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова.

«В среднем за три года можно вполне согласиться с этими цифрами. Тем более интервал, особенно для среднегодового индекса, роста заработной платы, динамики ВРП, достаточно большой. Единственное – рост в эти три года не будет носить равномерный характер. В 2027 году мы получим более низкие показатели, но, по нашему прогнозу, в 2028 и 2029 годах мы опять увидим некоторое ускорение роста», – считает экономист.

Неравномерная динамика роста связана с постепенным снижением ключевой ставки (по прогнозу Центробанка, в 2028 году она будет составлять 9–10%) и процессом перестройки рынков сбыта.

«Сейчас мы наблюдаем охлаждение как спроса, так и предложения, в том числе связанное с высокой ключевой ставкой. Снижается спрос со стороны металлургов, строителей, это ведет к тому, что и объем производства несколько снижается. Кроме того, идет процесс перестройки рынков. С западных мы ушли, а к восточным рынкам, во-первых, более сложная логистика. Во-вторых, многие рынки там тоже заняты, и нашим производителям надо найти свою нишу. Драйверами развития могут служить внутренние инфраструктурные проекты: развитие Дальнего Востока, Севморпути, транспортного коридора „Север — Юг“ от СМП до южных рынков. Все эти проекты требуют определенного времени», — объяснила Юлия Лаврикова.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области утвердили размер прожиточного минимума на 2027 год.