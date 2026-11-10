Дмитрий Жуков поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Жуков со страниц «Областной газеты» поздравил свердловчан с Днем сотрудников органов внутренних дел. Он подчеркнул, что парламентарии высоко ценят конструктивное взаимодействие с органами внутренних дел в законотворческом процессе, в формировании эффективной правоохранительной политики на Среднем Урале. Публикуем обращение главы регионального парламента полностью.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа требует самоотверженности, силы духа, высочайшего профессионализма. Вы обеспечиваете безопасность граждан, стоите на страже закона, ваши стойкость, ответственность, верность своему делу помогают в выполнении самых сложных профессиональных задач.

Неустанные усилия в борьбе с преступностью, а также работа ведомства по предотвращению правонарушений укрепляют правопорядок в регионе. По итогам 2025 года на Среднем Урале значительно сократилось количество зарегистрированных преступлений, при этом по раскрываемости уголовных дел Свердловская область входит в пятёрку лидеров среди российских регионов.

Парламентарии высоко ценят конструктивное взаимодействие с органами внутренних дел в законотворческом процессе, в формировании эффективной правоохранительной политики на Среднем Урале. Отвечая на новые вызовы в сфере безопасности и правопорядка, мы вместе совершенствуем региональную законодательную базу.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых профессиональных успехов!