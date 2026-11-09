Свердловские врачи спасли девочку-подростка с тяжелой формой менингита и редким синдромом Уотерхауса–Фридериксена

Инфекционисты и реаниматологи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга вылечили 15-летнюю пациентку с тяжелой менингококковой инфекцией. Болезнь стремительно нарушила работу сразу нескольких органов. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

В больницу пациентка поступила на второй день заболевания с высокой температурой и сильной головной болью. Состояние быстро ухудшалось: развился септический шок и полиорганная недостаточность. При этом привычной для менингококковой инфекции сыпи не было.

Нетипичная клиника заболевания осложняла постановку диагноза. Так как девочку помимо температуры беспокоили боли в животе, ей выполнили компьютерную томографию и МРТ, с помощью которых обнаружили острую недостаточность коры надпочечников из-за кровоизлияния и диагностировали редкое осложнение – синдром Уотерхауса – Фридериксена.

За жизнь юной пациентки боролась мультидисциплинарная команда. Из-за тяжелого нарушения кровообращения врачи опасались необратимого повреждения тканей кистей и стоп, однако по мере стабилизации состояния кровоснабжение восстановилось, ампутации удалось избежать.

Сейчас девочка самостоятельно ест, пьет, общается с близкими. По оценке лечащих врачей, память и интеллект сохранены, восстановление идет хорошими темпами. После выписки ей предстоит наблюдение у специалистов. Медики рассчитывают, что в течение года пациентка сможет полностью восстановить иммунитет.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Алапаевске врачи спасли женщину от ампутации ноги после тяжелой бытовой травмы.