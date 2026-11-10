Игнатова, Петросян, Малинин: расписание IV этапа Гран-при по фигурному катанию в США

В США с 14 по 16 ноября пройдут соревнования IV этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. От нашей страны в американском Эверетте будут кататься Александра Игнатова и Аделия Петросян. Также на турнире «Скейт Америка» мы увидим выступления Ильи Малинина, Даниэля Грассля, Ами Накаи и других топовых фигуристов. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Okko». Публикуем полное расписание этапа.
Расписание IV этапа Гран-при в США:
14 ноября, суббота
6:03 – мужчины, короткая программа
7:50 – пары, короткая программа
15 ноября, воскресенье
1:03 – танцы на льду, ритм-танец
2:42 – женщины, короткая программа
5:25 – мужчины, произвольная программа
7:34 – пары, произвольная программа
22:10 – танцы на льду, произвольный танец
16 ноября, понедельник
0:05 – женщины, произвольная программа
* Время указано московское
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