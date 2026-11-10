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Игнатова, Петросян, Малинин: расписание IV этапа Гран-при по фигурному катанию в США

НовостиФигурное катание
Наталья Шадрина

Для Александры Игнатовой это второй этап мирового Гран-при, для Аделии Петросян - дебютный

Александра Трусова
Для Александры Игнатовой это будет второй этап Гран-при подряд. Фото: Александр Козик

В США с 14 по 16 ноября пройдут соревнования IV этапа серии Гран-при ISU 2026/2027 по фигурному катанию. От нашей страны в американском Эверетте будут кататься Александра Игнатова и Аделия Петросян. Также на турнире «Скейт Америка» мы увидим выступления Ильи Малинина, Даниэля Грассля, Ами Накаи и других топовых фигуристов. Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Okko». Публикуем полное расписание этапа.

Расписание IV этапа Гран-при в США:

14 ноября, суббота

6:03 – мужчины, короткая программа

7:50 – пары, короткая программа

15 ноября, воскресенье

1:03 – танцы на льду, ритм-танец

2:42 – женщины, короткая программа

5:25 – мужчины, произвольная программа

7:34 – пары, произвольная программа

22:10 – танцы на льду, произвольный танец

16 ноября, понедельник

0:05 – женщины, произвольная программа

* Время указано московское

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