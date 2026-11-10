Алексей Орлов избран сенатором от Свердловской области

Бывший глава Екатеринбурга Алексей Орлов будет новым сенатором от законодательной власти Свердловской области. Решение приняли единогласно на внеочередном заседании Законодательного Собрания региона.

Кандидатура Алексея Орлова была внесена на рассмотрение группой из 20 депутатов, представляющих все фракции регионального парламента, сообщил председатель Заксобрания Дмитрий Жуков.

«Я почти 15 лет работаю в Свердловской области. Достаточно долго работал в правительстве региона, после этого 6 лет возглавлял администрацию Екатеринбурга. Считаю, что имеющийся опыт позволит мне достойно представлять Законодательное Собрание в верхней палате Федерального Собрания», – сказал Алексей Орлов.

Первый заместитель председателя Заксобрания Людмила Бабушкина в разговоре с «ОГ» выразила уверенность, что работа Алексея Орлова в Совете Федерации будет эффективной.

«У него большой опыт политической деятельности. Работал в правительстве Свердловской области, в Тюменской области занимал достаточно высокие посты, шесть лет отработал мэром Екатеринбурга. И благодаря его человеческим и профессиональным качествам удалось ситуацию стабилизировать. Вы знаете, насколько были конфликтные моменты [в отношениях между городом и областью], сегодня их просто нет. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Алексей Валерьевич будет эффективно работать. Тем более что ему предлагают как профессионалу в этой сфере войти в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Я думаю, что он внесет вклад в дальнейшее развитие местного самоуправления. Тем более что ФЗ-33 еще не полностью вступил в силу», – рассказала Людмила Бабушкина.

Алексей Орлов родился в 1967 году в поселке Пенья Тюменской области. В 1992 г. окончил Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова (ныне Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина) по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного производства». В 1993-2005 годы служил в органах Министерства внутренних дел РФ. В 2005 году занял должность первого заместителя главы г. Тобольска (Тюменская область). В 2007 году был назначен на должность заместителя главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам. Возглавлял управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

С 2012 по 2014 годы Алексей Орлов работал в должности председателя правительства Свердловской области. Курировал реализацию нацпроектов, вопросы развития социальной сферы, государственной поддержки некоммерческих организаций, организацию международной промышленной выставки ИННОПРОМ. В 2014-2017 годы — первый заместитель председателя правительства — министр инвестиций и развития Свердловской области. В 2017-2020 годы — первый заместитель губернатора Свердловской области. 21 декабря 2020 г. был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга. С 23 декабря того же года временно исполнял обязанности главы города в связи с отставкой Александра Высокинского. В 2021 году был избран на должность главы Екатеринбурга городской думой.

Александр Высокинский, который был сенатором от законодательной власти до сентября 2026 года, сейчас занимает должность заместителя председателя Заксобрания.

Напомним, в Совете Федерации каждый субъект представляют два сенатора. Один — от исполнительной ветви власти (назначается губернатором после вступления в должность), второй – от законодательной (выбирается Заксобранием).

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Заксобрании Свердловской области изменилась структура комитетов.