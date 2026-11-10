Владимир Путин присвоил уральцам почетные звания и наградил медалями

Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград нескольких жителей Свердловской области. Указ подписан 9 ноября и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Сергей Андреевич и Анна Сергеевна Поповы.

За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетные звания присвоены:

— главному эксперту по механическим системам ООО «Уральские локомотивы» Владимиру Васильевичу Максюте присвоено почетное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации»;

— начальнику отдела компоновки и структуры изделий ООО «Уральские локомотивы» Владимиру Львовичу Григорьеву присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»,

— слесарю-инструментальщику по доводке штампов ООО «Уральские локомотивы» Анатолию Ивановичу Колибабе присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»,

— начальнику департамента производства поездов ООО «Уральские локомотивы» Павлу Ивановичу Морозову присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» Анатолий Сергеевич Никифоров.

Ранее «Областная газета» писала, что Владимир Путин отметил свердловчан госнаградами и объявил благодарность за самоотверженность.