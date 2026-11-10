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Александр Пантыкин официально признан почетным гражданином Екатеринбурга

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Областная газета

«Дедушка уральского рока» получил звание накануне исторического дня основания города

Александр Пантыкин
Решение о присвоении почетного звания Александру Пантыкину приняла комиссия городской думы. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В Екатеринбурге объявили нового почетного гражданина уральской столицы. Им стал легендарный композитор и лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Администрации города.

Решение приняла комиссия городской думы Екатеринбурга на заседании 10 ноября. Депутатам пришлось делать непростой выбор между президентом Свердловского рок-клуба Николаем Граховым и «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным.

Накануне исторического дня основания города – 18 ноября – имя лауреата было определено. Им, по решению комиссии, стал заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Почетный гражданин Свердловской области, четырежды лауреат премии губернатора, композитор, лидер группы «Урфин Джюс», один из создателей гимна Екатеринбурга Александр Пантыкин. Символично, что высокое звание присвоили легендарному музыканту в Год уральского рока.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге выбирают почетного гражданина города.

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