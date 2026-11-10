Воспитатель из Верхней Пышмы стала призером всероссийского конкурса

Учитель-логопед детского сада №4 Верхней Пышмы Елена Бабина стала призером Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Она заняла третье место в номинации «Лучшая практика реализации инклюзивного образования в дошкольных учреждениях». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Я сопровождаю детей с различными образовательными потребностями — это дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата. Победа воспринимается мной, как логичная, ведь я всегда пытаюсь дать детям все самое лучшее», — сказала Елена Бабина.

В номинации соревновались 149 педагогов. Они направляли свои видеоработы, которые оценивали эксперты по 10 критериям, включая полноту и логику, новизну практики, профессионализм и мастерство, вовлеченность родителей, авторский стиль и другие.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил Елену Бабину с высоким результатом.

«В Свердловской области работают внимательные, неравнодушные педагоги, профессионалы своего дела. Образование и благополучие детей — один из безусловных приоритетов для региона. Мы вкладываемся в развитие инфраструктуры, поддержку кадров и распространение лучших практик. Такие победы показывают, что эти усилия дают реальный результат — каждый ребенок, вне зависимости от его особенностей, получает шанс раскрыть свой потенциал. Поздравляю Елену Бабину и благодарю всех педагогов региона за их труд», — отметил Денис Паслер.

Отметим, Елена Бабина также является лауреатом губернаторской премии 2025 года и лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России — 2025».

Ранее «Областная газета» писала, что победителями всероссийского проекта «Знание. Наставники» стали 70 свердловчан.