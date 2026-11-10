Победителями всероссийского проекта «Знание. Наставники» стали 70 свердловчан

Победителями проекта «Знание. Наставники» стали 70 представителей Свердловской области. Регион также вошел в топ субъектов с наибольшим количеством призеров. Конкуренцию составляли педагоги из 86 регионов России. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Большинство победителей из Свердловской области определено в категории «Наставник-педагог» — 38 человек. Еще 15 участников стали победителями в категории «Наставник-советник», а 17 — в категории «Наставник-руководитель».

Среди образовательных организаций, сотрудники которых стали победителями проекта, — Алапаевский многопрофильный техникум, Свердловский областной педагогический колледж, Серовский политехнический техникум, Ревдинский педагогический колледж, Нижнетагильский педагогический колледж №1, Ирбитский политехникум, Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты, Екатеринбургский колледж транспортного строительства, а также школы Екатеринбурга и других городов региона.

Одним из финальных этапов проекта стала презентация собственной наставнической практики: участники описали, какую задачу она решает, как реализуется и каких результатов позволяет достичь. Практики свердловчан охватывают разные направления — от поддержки подростков, которым трудно найти свое место в школьном коллективе, до профессионального становления молодых педагогов и развития волонтерства.

В частности, педагог Ольга Кудымова из основной общеобразовательной школы №2 Верхотурья презентовала практику «Шаг за шагом», она строится на коротких волонтерских проектах с понятной целью и видимым результатом. Наставник помогает подростку выбрать дело, спланировать его, преодолеть трудности и довести начатое до конца. Так у школьников появляется возможность получить опыт ответственности, сотрудничества и признания со стороны окружающих.

Практика Ирины Цветковой из Нижнетагильского колледжа транспорта — «Мобильная мастерская добрых дел» помогает объединить студентов и людей, которым нужна поддержка. Студенты-волонтеры выезжают в социальные учреждения и проводят мастер-классы по народным промыслам и декоративно-прикладному искусству. Программу занятий адаптируют под интересы и потребности участников.

Елена Однолеткова из Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты разработала систему профессионального становления молодых педагогов. Вместо традиционной модели «один наставник — один наставляемый» здесь работает команда специалистов: один помогает освоиться в учебной мастерской, другой сопровождает методическую работу, третий знакомит с требованиями индустрии красоты. Такая модель позволяет постепенно перейти от успешного студенческого опыта к самостоятельной преподавательской деятельности.

«Наставничество складывается из ежедневной работы, которая не всегда заметна со стороны: вовремя поддержать, поделиться опытом, помочь найти решение непростой задачи. Именно поэтому для нас было важно оценить не только профессиональные знания участников проекта „Знание. Наставники“, но и то, как они применяют их в своей деятельности. Мы познакомились с практиками специалистов из разных образовательных организаций и определили 1600 победителей из 86 регионов России», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Отметим, проект «Знание. Наставники» реализуется с апреля по декабрь 2026 года. Его организаторами выступают Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке ФГБУ «Росдетцентр». Проект направлен на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях, выявление успешных практик и поддержку специалистов, участвующих в воспитании и профессиональном становлении молодежи.

Ранее «Областная газета» писала, что на звание «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» претендуют 45 свердловчан.