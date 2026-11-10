Даниил Крамер выступит в обновленном концертном зале филармонии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле капитальный ремонт концертного зала филармонии вышел на финишную прямую. Накануне глава города Владислав Пинаев осмотрел объект и обсудил с представителем подрядной организации и руководством учреждения культуры последние приготовления к большому открытию, сообщает пресс-служба мэрии. Средства на модернизацию социального объекта муниципалитет получил в рамках национального проекта «Семья» и трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, ЕВРАЗом и администрацией Нижнего Тагила.

Окончание масштабного ремонта зала запланировано на вторую половину декабря. «Областная газета» в свое время знакомила читателей с ходом работ в филармонии и с какими сложностями пришлось столкнуться строителям.

Сегодня на объекте завершены кровельные работы и монтаж всех инженерных коммуникаций. В черновом варианте выполнено покрытие сцены, а также полностью заменена система отопления.

«Сразу после ее наладки мы приступили к чистовой отделке помещения и установке акустических панелей, эксплуатация которых требует соблюдения определенного уровня влажности и температуры. Изготовлением конструкций, разработкой звукового проекта и акустической отделкой занимаются специалисты московской компании. Они уже смонтировали часть потолка, сейчас ожидаем поставку стеновых панелей. Параллельно будем вести укладку напольного покрытия из кварцвинила и установку кресел», – рассказал представитель генерального подрядчика.

Открытия концертного зала с нетерпением ждут многие ценители музыки. Как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, объект технически сложен. На темпы работ влияли погодные условия и поставки материалов, но подрядчик придерживается графика.

«Первым крупным музыкальным событием в обновленном зале станет концерт известного джазового пианиста и композитора Даниила Крамера. Выступление пройдет в рамках проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле». На мероприятии планировал быть губернатор Свердловской области Денис Паслер», – сообщил Владислав Пинаев.

Директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков рассказал, что посетителей ждет еще один приятный сюрприз. Благодаря помощи мецената Михаила Аршанского ведется ремонт фойе второго этажа. Уже загрунтован потолок, будут приобретены новые противопожарные шторы, отшлифован пол и заменены светильники, чтобы фойе встречало тагильчан так же торжественно, как и сам зал.

«У нас уже готов проект ремонта первого этажа, и как только у муниципалитета появятся необходимые средства, мы готовы приступить к дальнейшему обновлению филармонии», – отметил Сергей Цветков.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер дал старт работе спорткомплекса «Выйский» в Нижнем Тагиле.