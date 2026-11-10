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Роботы вышли на улицы Екатеринбурга: в городе заработала автономная доставка

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Областная газета

Сервис доступен в Октябрьском, Чкаловском и Ленинском районах

роботы-доставщики, Екатеринбург
В уральской столице работают роверы четвертого поколения — самая свежая версия роботов-доставщиков. Фото: пресс-служба Яндекс

На Среднем Урале заработала автономная доставка. В трех районах Екатеринбурга заказы стали выполнять роботы-доставщики. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На данный момент сервис доступен в Октябрьском, Чкаловском и Ленинском районах. В будущем роботы появятся также в Верх-Исетском, Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах города.

роботы-доставщики, Екатеринбург
Сейчас роверы привезут заказ из шести дарксторов, расположенных на улицах Степана Разина, Вайнера, Сыромолотова, Щорса, Академика Семихатова и Декабристов. Фото: пресс-служба Яндекс

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, развитая инфраструктура и технологическая продвинутость жителей позволили Екатеринбургу стать территорией, где доступен этот цифровой сервис.

«Екатеринбург по праву претендует на статус одного из самых технологичных городов России, и внедрение таких решений это подтверждает. Роботы-доставщики органично вписываются в нашу городскую среду и становятся частью привычного ландшафта. Важно, что технология развивается с учетом обратной связи от горожан: мы видим реальный запрос жителей на быстрые и удобные сервисы. Наша задача — создавать условия, при которых инновации делают повседневную жизнь екатеринбуржцев проще, не создавая при этом дополнительной нагрузки на тротуары и дорожную сеть», — сказал Дмитрий Ионин.

роботы-доставщики, Екатеринбург
Роверы возят заказы более чем в 10 городах страны, за свою историю они выполнили более 2 млн успешных доставок. Фото: пресс-служба Яндекс

Отметим, роверы уже возят заказы более чем в 10 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Тюмень. По данным исследования ВЦИОМ, 61% екатеринбуржцев готовы регулярно пользоваться автономными технологиями — этот показатель даже выше, чем у опрошенных из Москвы и Санкт-Петербурга.

В уральской столице работают роверы четвертого поколения — самая свежая версия роботов-доставщиков. По возможностям они значительно превосходят своих предшественников: способны забираться на высокие бордюры, преодолевать неровности на дорогах, ориентироваться в городе. Роботы-доставщики самостоятельно распознают препятствия и сигналы светофора, строят оптимальный маршрут и соблюдают заданный скоростной режим, отметила директор по продукту рободоставки Яндекса Марина Перескокова.

роботы-доставщики, Екатеринбург
В будущем роботы появятся также в Верх-Исетском, Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах, а общее число подключенных к сервису дарксторов планируется довести до 20. Фото: пресс-служба Яндекс

Ранее «Областная газета» писала, что первый российский высокоскоростной поезд готовится к испытаниям в Свердловской области.

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