Первый российский высокоскоростной поезд готовится к испытаниям в Свердловской области

В Свердловской области активно продвигается создание первого в России высокоскоростного электропоезда — его планируют отправить на испытания уже в 2027 году. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер, подробно рассказав о текущем статусе проекта на площадке «Уральских локомотивов».

По словам главы региона, проект имеет стратегическое значение для транспортной отрасли страны и остается одним из приоритетов. На предприятии уже достигнут ряд важных результатов: специалисты завершили сварку и покраску всех 16 вагонов первых двух составов. Сейчас идет сборка и монтаж электрооборудования и токоприемников, параллельно завершается вклейка боковых окон и установка дверей.

Важный технологический этап уже пройден: изготовлена первая партия ключевых элементов ходовой части — моторные и немоторные тележки. Сейчас они проходят предварительные испытания перед тем, как их подкатят под вагоны. Кроме того, на составы уже установлены головной обтекатель и автосцепное устройство.

Денис Паслер также рассказал, что для обеспечения серийного производства до конца года будет возведен новый производственный комплекс общей площадью 67 тыс. кв. метров. Важной частью площадки стал испытательный центр тягового оборудования «Уральских локомотивов» — он уже функционирует и используется для тестирования нового оборудования.

«Эффективность работы по созданию высокоскоростного поезда — очередное подтверждение статуса Среднего Урала как промышленного центра России. Вместе со специалистами всей страны мы выстраиваем новые кооперационные цепочки, укрепляя технологическое лидерство нашего государства», — написал губернатор в своих соцсетях.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что значимость работы коллектива «Уральских локомотивов» отметил Президент России Владимир Путин: за трудовые достижения и многолетний добросовестный труд финансовый директор предприятия Ольга Виденская и слесарь по сборке металлоконструкций Юрий Прохоров были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Свердловская область готовится к запуску беспилотных трамваев.