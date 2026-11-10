Грант Президента России позволил издать книгу о каменской «Драме Номер Три»

В каменск-уральской «Драме Номер Три» – еще одна литературная премьера. После недавней презентации сборника стихов «Судьба-дорога» заслуженного работника культуры РФ Людмилы Матис у этого же автора вышла в свет книга «Каменский театр: перекресток судеб». Если «Судьба-дорога» – сугубо личное поэтическое высказывание, то книга о театре основана на истории театральной труппы, а с ней Людмила Матис связана не одно десятилетие.

Труппа каменского Драмтеатра не так давно отметила 100-летний юбилей. В течение 18 лет Людмила Матис была художественным руководителем городского Драмтеатра. Десять лет из этих восемнадцати исполняла в театре еще и директорские обязанности, а в 2023-м перешла на должность помощника главного режиссера «Драмы Номер Три». Словом, она была участником и очевидцем многих событий в родном театре. Почему же, обладая чувством слова, не поведать об этом?

Как рассказывают в «Драме Номер Три», книга «Каменский театр: перекресток судеб» состоит из четырех основных разделов: фотоальбом наиболее выдающихся постановок последнего 20-летия (2005-2025 годов); историческая монография Ксении Шалобаевой, охватывающая период с 1924 по 2014 год; хронология 2015-2025 и галерея сотрудников театра на момент издания книги (руководство, труппа, цеха). Издание было задумано еще к 90-летию коллектива, но добыть финансирование удалось только спустя 12 лет. Людмила Матис выиграла грант Президента РФ для учреждений культуры и искусства. В 2025 году это финансирование получили 100 проектов со всей России и только один – из Свердловской области. От государства пришел 1 млн рублей, издание обошлось в 1,5 млн рублей. Недостающую часть добавили городская администрация и руководство театра.

«Драма Номер Три» – сегодняшнее название труппы каменск-уральского городского театра. Она была сформирована в 1924 году как передвижной творческий коллектив и только в сентябре 1943-го стала «самостоятельной творческой и производственной единицей». Именно с этого момента в третьем по величине городе Свердловской области непрерывно существует городской театр. Попытки собрать его из местных талантов предпринимались в Каменском Заводе (территория современного Каменска-Уральского) еще с конца XIX века, но все те коллективы довольно быстро прекращали свое существование. Книга, вышедшая из печати, посвящена истории конкретного творческого коллектива. Это вполне соответствует задачам юбилейного для Союза театральных деятелей РФ года, одна из которых – восстановление преемственности театральных процессов в России.

Тысяча экземпляров книги о каменск-уральском театре уже прибыла к адресату из Екатеринбурга. Прежде всего книгу получили в дар те, кто по условиям Президентского гранта помогал издать ее. В основном это органы управления, значимые люди и организации города, библиотеки и архивы. 800 экземпляров поступает в распоряжение администрации каменск-уральского театра и будет продаваться в его здании.

Ранее «Областная газета» рассказала о выходе в свет сборника «Судьба-дорога».