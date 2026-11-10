После русской избы в Екатеринбурге открылась татарская

Оба события – открытие русской избы и татарской – состоялись в рамках проекта «Уральская горнозаводская изба», который инициировал и реализует Музейный клуб «Дом Агафуровых» Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. Цель проекта – показать быт, национальные особенности бытования народов Урала, их взаимодействие в конце XIX ь– начале XX веков.

Сначала в известном в уральской столице Доме Агафуровых (ул. Сакко и Ванцетти, 28) была представлена «Русская изба». На этой площадке прошло несколько интерактивных экскурсий, театрализованных представлений и конкурсов на тему народной культуры. «Татарская изба» стала продолжением проекта. Но прежде чем открыть ее, сотрудники музея провели среди своих постоянных гостей-зрителей акцию «Наряди татарскую избу», поскольку одна из задач проекта – дать возможность посетителям освоить простейшие навыки традиционных ремёсел. Вот музей и предложил уральцам собственноручно прикоснуться к созданию красоты.

В течение трех месяцев волонтёры и сотрудники Музейного клуба «Дом Агафуровых» вышивали занавески, наволочки, скатерти и другие предметы бытового текстиля. Конечно, в татарском стиле и традициях.

«Национальные отличия горнозаводского населения во все времена проявлялись в текстильном убранстве жилища, в любимых блюдах, песнях и танцах. В конце XIX века это стало особенно очевидным, – рассказывают в Музейном клубе «Дом Агафуровых». – В то же время активно шёл процесс взаимодействия разных культур. Ведь в сравнении не только познаётся другая культура, но и осознаётся своя. Вот мы и решили в проекте «Уральcкая горнозаводская изба» продолжить эту традицию».

Открытие музейного пространства «Татарская изба» сопровождал концерт «Песни горнозаводского Урала». Они прозвучали в исполнении ансамбля «Погодушка» с комментариями старшего научного сотрудника музея Любови Козыревой. В народных песнях отражался уклад конкретного места. Конечно, сегодня подлинные уральские песни откликаются в каждой душе по-разному. Но в любом случае – это путь к нашей самоидентификации, считают в музее.

Вечер открытия пространства «Татарская изба» продолжился «Уроком танцев» в исполнении Клуба реконструкции старинного танца «Виконт». К месту вспомнили: семья знаменитых купцов Агафуровых, сотрудники их известного магазина считались самыми красивыми в городе. К ним приглашали для занятий, обучения учителей танцев. Вот такой урок танцев и увидели посетители.

Кто в этот день хотел узнать о горнозаводской культуре больше, чем только татарский быт и традиции, тех пригласили на экскурсию по обновлённой экспозиции «Народы Урала. Быт и традиционный текстиль». На выставке, продолжающей сейчас работу, представлены одежда, головные уборы, полотенца, утварь народов Урала. Можно наглядно сравнить, увидеть сходства и различия, а также – взаимовлияние, которое активно происходило в конце XIX и начале XX веков.

Ранее «Областная газета» писала о выставке «Бездна без дна» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века».