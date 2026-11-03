ДомойКультураЛитература

Парадоксы Андреева: на Урале при создании юбилейной выставки обнаружен автограф писателя Серебряного века

ЛитератураМузеи
Ирина Клепикова

Увидеть его можно в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века»

Леонид Андреев
Один из самых известных автопортретов Леонида Андреева. Но как мало мы знаем об этой «бездне без дна»…

Выставка «Бездна без дна», посвященная юбилею писателя и драматурга Леонида Андреева, открылась в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Только сильно не сведущий спросит, что общего между Уралом и завсегдатаем столичной богемы. Как это связано? Связано. Не случайно в выставке «Бездна без дна» охотно приняли участие Объединенный литературный музей г. Орла и Дом-музей Леонида Андреева, Музей МХАТа. Особое притяжение к Уралу обеспечил найденный здесь, в литературных фондах, автограф Леонида Андреева.

шарж
Знаковый шарж одного из современников на творчество и личность Андреева. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Бездна без дна

Когда в музее задумали выставку по Андрееву, то обратились к коллегам и знакомым с вопросом – с каким цветом ассоциируется у них писатель? Ответы: черный, серый, синий, фиолетовый. Гамма стиля модерн. Мрачное, таинственное, манкое. В этой цветовой гамме и родилась выставка.

«Андреева у нас плохо знают. Мало читали, – ведет для «ОГ» экскурсию по выставке директор музея Марина Кряжевских. – В советское время его толком не издавали. В 30-40-е вообще был запрещен: революцию не поддержал, Ленина, большевиков ненавидел, считался вынужденным эмигрантом. В политике, общении он был вообще непоследовательный товарищ. На выставке у нас представлена очень показательная для Андреева открытка: на каком-то обелиске писатель балансирует буквально на носочке. Подпись «Леонид Андреев в положении неустойчивого равновесия». А под ним – бездна, словом обозначено. Балансирует над бездной. Слово стало нарицательным для Андреева. Он со многим не мог определиться. Не нужна политика, но пишет много политических памфлетов. Время проводит с крепкими писателями-реалистами вроде Куприна, Мамина-Сибиряка, но они же поражались, с какой свободой по его страницам гуляют смерть и ужасы. Пишет символистские драмы, но и символисты его за своего не считали. Кто-то говорит: он первый экспрессионист в литературе. Да, со студенческих лет помню шокировавшую меня в «Красном смехе» фразу: «Солнце катилось по небу как отрубленная голова». И дальше – в таком же духе… Андреев между стилями, между течениями. Заходит на разные территории. Балансирует и в творчестве. Но знаете, он как никто выразил противоречия того времени – рубежа эпох. Люди были в растерянности. Почва ушла из-под ног…».

книга
Прижизненные издания Леонида Андреева предоставил на выставку отдел редких книг Белинки. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Музей воссоздал «линию жизни» Андреева в черно-синей гамме, но ярко акцентировал главное в его судьбе и творчестве. Из отдела редких книг Белинки на выставке – прижизненные издания Андреева и книги, которые он читал в детстве. Последнее – некий «ключ» к творчеству. Научившись читать лет с шести, он читал без разбора. Любил приключенческую литературу (Фенимора Купера, Майна Рида читал не на диване, не за столом, а на чердаке или в шалаше, обряжая приятелей индейцами). Бульварные романы – тоже его детское «чтиво», что сформировало впоследствии его стилистику. Почему литература становится массовой? Интересно, увлекательно. Есть определенные приемы, которые держат внимание. Вот и Андреев, еще не ведая своего призвания, научился, как можно публику удивить, шокировать, заинтриговать.

Потом к нему будут даже претензии, что пишет на грани кича, что ужасы и крайности – с перебором. Но ведь читали же. Чехов отмечал, что «будет большое имя в литературе». Толстой, читая сборник ранних произведений, за рассказы «Валя», «Жили-были», «На реке», «Христиане» прямо на полях поставил «пятерки» с плюсом. Горького, по его собственному признанию, «ошарашило». Сам Рерих оформил издание драмы «Жизнь человека», а МХАТ поставил ее.

Андреев
Театральная часть экспозиции. Настроение в стиле Серебряного века и по мотивам произведений Андреева помог создать искусственный интеллект. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

России стали нужны другие авторы

Театральная часть экспозиции – о том, что из Андреева шло во МХАТе.
А шла там и была очень популярна «Жизнь человека». Шла «Мысль». «Екатерина Ивановна» прошла несколько раз – сняли из-за возражений общественности: мол, почему в героинях женщина легкого поведения. Создатели экспозиции подчеркивают: Станиславский и Андреев были чужды друг другу, но первый понимал, что второй на данном этапе необходим театру. В 1898-м, когда открывался МХАТ, реализм был уже на излете.
А МХАТ создавался как суперреалистичный театр: если по сюжету на сцене дождь, то брызги долетали до первого ряда. Но очень скоро в театре стали понимать: с реализмом они устарели. В России всюду – символизм. Нужны, значит, другие авторы. Андреев и стал таким новым модным автором. Но чаще он общался с Немировичем-Данченко. В экспозиции представлены письма Андреева к нему. Одно – с любопытной припиской: «Уделите мне несколько часов для «дружеской ругни». Говорят: они всегда долго шли к консенсусу.

Андреев
Раритеты, предоставленные для экспозиции из фондов музея МХАТа. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Документы, факсимильные копии – из музея МХАТа, а вещи, создающие время, – из уральских фондов. Серебристая дамская сумочка. Пепельница в стиле модерн. «Пистолетик», с помощью которого набивали табаком папиросы. Спичечница.

Предметы быта из символистско-декадентской эпохи если не помогают понять эстетику Андреева, то во всяком случае настраивают на это.

В экспозиции – автопортрет Андреева в годы его жизни в Финляндии, на вилле «Аванс». Писатель работал в весьма эксцентричной обстановке: в доме, напоминающем замок в стиле северного модерна, всё было немыслимых размеров: огромный стол, огромная пепельница, сам кабинет размером с площадь. Добавьте сюда синий пол, синее покрытие письменного стола. Мрачный внешний эпатаж соответствовал мрачности рассказов Андреева.

Марина Кряжевских
Марина Кряжевских: «Современники говорили об Андрееве – никогда не знаешь, каким он к тебе выйдет: то ли в берете художника, то ли в матроске с трубкой и будет говорить про брамсели…». Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

«Писатели Серебряного века меньше всего думали о созидательной роли своих творений. Служить людям, просвещать? Нет, надоело – и в живописи появился «Черный квадрат» Малевича. То же самое происходило и в литературе, – поясняет Марина Кряжевских, филолог, искусствовед, кандидат культурологии. – Для меня Андреев – яркая, необычная личность. С харизмой, пусть даже мрачной. Он вел себя как рок-звезда. Мог себе позволить. О его выходках писали газеты. Скандалил, дрался, мрачно пил. Погружался в бездну. Отсюда – беспощадные творения вроде рассказа «Мысль»: а что будет, если я совершу убийство? По мысли Андреева, в каждом человеке может быть что-то фрейдистское, чего он даже не подозревает в себе. В душе любого обывателя – бездны (поэтому мы и крутимся вокруг этого слова). Но Андреева надо читать. И получать удовольствие. У него очень меткие эпитеты – метафоричные, неожиданные. Он замечательно живописует словом. Стиль виртуозный, филигранный. Читаешь и увлекаешься даже не столько сюжетом, а – как это написано. Он может писать о чудовищных вещах, как в рассказе «Бездна», но это будет очень живописно и сочно».

Леонид Андреев
Сборник ранних рассказов Андреева, по которым современники поняли: в России появился незаурядный автор. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

«Ну нет, одного писателя с меня хватит»

Черновик рассказа «Смерть Гулливера», представленный на выставке, – свидетельство того, сколь дотошно писатель работал над словом. Репродукции его фотографий «Радуга», «Дом и дым», «Маки», «Цветущий пригорок» – напоминание (а для кого-то открытие), что Андреев всерьез занимался цветной фотографией, параллельно с Прокудиным-Горским. В своей лаборатории, которую он называл «палата №6», Андреев с помощью выписанной из-за границы техники создавал фотографии, напоминающие то живопись импрессионистов, то Левитана. Сам называл их «фотокартины» (некоторые – на выставке). Впрочем, он был и художник. Любитель, но – хороший любитель. Подрабатывал в юности рисованием портретов, дружил с Репиным, Серовым, Рерихом. На выставке, в репродукциях портретов – и эта малоизвестная сторона личности Андреева.

Андреев
Уральское открытие – автограф Леонида Андреева. На фото – Мария Карловна Куприна (к ней и обращена записка) с дочерью. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Но один экспонат – из недавних открытий самого музея.

«Подлинный автограф Леонида Андреева. Он хранится в наших фондах, но обнаружили мы его недавно, в связи с переездом, когда, как водится, что-то перекладывали, упаковывали. По крайней мере у нас в каталоге автограф до этого не значился, но подпись очень узнаваемая, – рассказывает Марина Кряжевских. – Это записочка, которую Андреев адресовал Мусе Куприной, она же Мария Карловна Куприна-Иорданская, первая жена писателя. «Милая Муся, всегда рад вас видеть!» – начинает Леонид Андреев, а дальше договаривается о встрече в Петербурге. Они были в очень неплохих отношениях. Даже сотрудничали вместе в издательстве «Знание», а до этого, когда овдовевший Андреев с горя делал предложения руки и сердца всем подряд, Муся Куприна тоже стала адресатом его признаний (на тот момент они с Куприным развелись), но на предложение сердечного союза она сказала: «Ну нет, одного писателя с меня хватит». Дальше были только дружеские отношения. Возможно, записка-автограф появилась у нас в 1960-е от родственников Куприна, ведь Куприн и Мамин-Сибиряк были женаты на сестрах…»

Андреев
Леонид Андреев с матерью. Один из парадоксов личности писателя: герой скандальных событий, он был нежен к своей «маточке». Простая, полуграмотная женщина была его другом всю жизнь. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

До конца ноября, пока будет работать выставка, в музее состоятся еще два лектория. И это шанс продолжить узнавание Леонида Андреева – сумрачного писателя и нежного человека. Из его парадоксов еще и такое: если среднее и старшее поколение мало знает его, то у нынешних молодых, кто интересуется литературой, Андреев – любимчик. Интересно: что открывают в нем его наследники-соотечественники век спустя?

Ранее «Областная газета» писала о том, что в регионе пройдет Неделя уральского кино.

Музеи

Уникальная выставка сувенирной обуви открывается в литературном музее Богдановича

В литературном музее Степана Щипачёва в Богдановиче открывается выставка коллекции сувенирной обуви Николая Налётова...
Литература

В Екатеринбурге впервые пройдут «Дни сказительства»

С 31 октября по 14 ноября на Урале впервые состоятся «Дни сказительства». В проекте...
Музеи

Увидеть камень: на Урале наградили победителей конкурса «Металл, камень, идея»

Итоги конкурса «Металл, камень, идея» (уже 27-го!) в торжественной обстановке были подведены в Музее...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное