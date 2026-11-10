В Бобровском открылся первый сельский медиаклуб школьников «Своим ходом»

Свою деятельность медиа клуб ведет на базе Бобровской библиотеки в здании сельской администрации. Создание такого сообщества стало возможным благодаря трехстороннему соглашению о некоммерческом взаимодействии между Бобровской сельской администрацией, АНО «ПОРТ «Исеть-Сысерть» и редакцией средства массовой информацией «Своим Ходом». В материалах участники медиаклуба будут публиковать актуальный для молодежной аудитории контент с соответствующей подачей информации.

На первом заседании медиаклуба ребята познакомились с методами создания качественного визуала. Секретами создания брендбука поделилась эксперт федерального проекта «Молодежь на страже идентичности поселений Среднего Урала», руководитель мастерской цифрового творчества «ПИКС» Ольга Разгулина, автор брендбуков поселков Бобровского и Двуреченска.

Руководить школьным медиаклубом планирует кандидат педагогических наук, вдохновитель и наставник ребят Тамара Польянова. Вести свою деятельность клуб будет на базе Бобровской сельской библиотеки в здании администрации.

«Важно, чтобы в дальнейшем у ребят появилась полноценная современная студия для работы, в том числе для записи подкастов. Курируем инфраструктурное развитие проекта. Это первый именно сельский медиаклуб при официальном СМИ. Мы изучали практику, подобные сообщества есть в городах, но на селе мы – пионеры», – рассказала «ОГ» заместитель главы Бобровской сельской администрации Екатерина Мазеина.

Распространять информацию ребята планируют посредством гиперлокального медиапаблика в социальных сетях. В материалах будет публиковаться актуальный для молодежной аудитории контент. Творческий коллектив наметил амбициозные планы на ноябрь: впереди большая работа над проектом «Разговор по душам», в рамках которого школьники будут брать интервью у почетных жителей поселка и людей, которые внесли большой вклад в развитие территории. Уже 13 ноября выходит первый большой проект – интервью с главой Бобровской сельской администрации Татьяной Михеевой.

Ранее «Областная газета» писала, что в поселке Бобровском начал работу краеведческий клуб «АрхивЪ».