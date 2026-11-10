Свердловских волонтеров приглашают присоединиться к итоговому форуму в сфере добровольчества

В Свердловской области стартовала регистрация на итоговый форум в сфере добровольчества, который состоится 1 декабря в Музейно-образовательном центре «Депо». Главное событие года для волонтерского сообщества соберет более 500 участников, руководителей добровольческих организаций, представителей НКО и партнерских структур. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Регистрация на событие продлится до 27 ноября. В программе мероприятия: торжественное открытие, тематические секции и лекции. Собравшиеся поговорят о гуманитарной помощи участникам СВО, добровольчестве в чрезвычайных ситуациях, работе штабов #МыВместе и волонтерского правозащитного корпуса. Также пройдут мастер-классы от волонтеров-медиков, Гуманитарного добровольческого корпуса и Станции переливания крови. Гости смогут увидеть выставки с оборудованием, созданным активистами и НКО для поддержки военнослужащих.

«Добровольцы своими делами меняют жизнь к лучшему. Важно поддерживать их инициативы, помогать им развиваться и благодарить каждого, кто готов уделять свое время и силы для помощи другим», — сказал директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

В преддверии Дня добровольца, который отмечается по Указу Президента России 5 декабря, на Среднем Урале пройдет чествование активистов и награждение победителей и призеров трех региональных конкурсов.

Например, в конкурсе «Лучшая волонтерская история» участники делились личными моментами, изменившими их взгляд на добровольчество. Конкурс «Герои Добра» предусматривает номинации для добровольцев, семей, иностранцев, организаций и Добро. Центров. В конкурсе «Добро-бинго» волонтеры выполняли добрые задания и делились результатами в соцсетях. Также отметят Добро. Центры по итогам мониторинга Ресурсного центра добровольчества Свердловской области.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил региональный перечень мер поддержки добровольцев и волонтеров из 22 пунктов поддержки: финансовой, организационной, имущественной, информационной, консультационной и методической. Перечень мер систематизировал и расширил формы помощи добровольцам Среднего Урала.

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская область — лидер программы «Доброслужащий».