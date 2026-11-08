Свердловская область — лидер программы «Доброслужащий»: регион отмечен на всероссийском форуме

Средний Урал признан лидером направления «Доброслужащий» в рамках программы «ГосСтарт» по итогам 2026 года. Диплом вручили на церемонии закрытия V Всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Награду от лица региона получила специалист отдела ЗАГС Невьянского района Наталия Чумичева. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что Средний Урал по праву можно назвать регионом добрых дел. В области на системной основе собирают гуманитарную помощь, оказывают поддержку бойцам, помогают многодетным семьям, пожилым людям и детям.

«Спасибо всем нашим добровольцам, которые ежедневно помогают тем, кто нуждается в поддержке», — сказал Денис Паслер.

Активное участие в добровольческом движении принимают сотрудники региональных ведомств и муниципальных учреждений. В числе реализованных инициатив — благотворительные акции, адресная помощь семьям с детьми, поддержка многодетных матерей, семей участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Добровольцы не ограничивались материальной поддержкой: они собирали для социальных учреждений подарки, игрушки, канцелярию и средства гигиены, организовывали творческие мастер‑классы и праздничные мероприятия для детей и родителей. Кроме того, участники программы помогали приютам для животных, сотрудничали с благотворительными фондами и принимали участие в экологических акциях.

В масштабах всей страны направление «Доброслужащий» объединило более 56 тыс. человек. За время работы программы участники совершили свыше 9 тыс. добрых дел, а суммарный объем волонтерских часов, зафиксированных на платформе Добро.рф, превысил 989 тысяч.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские МФЦ победили в трех номинациях федерального конкурса.