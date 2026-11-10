В Екатеринбурге стартовали всероссийские юниорские соревнования по бадминтону

Сегодня, 10 ноября, в Екатеринбурге стартовал один из самых престижных юниорских и юношеских турниров по бадминтону – «Мемориал А.Ф. Трубачёва». За три дня свыше 350 спортсменов из 17 регионов России разыграют 160 комплектов наград в пяти возрастных категориях.

Впервые «Мемориал А.Ф. Трубачёва» провели в Екатеринбурге еще в 1992 году. С тех пор турнир проводится на Среднем Урале регулярно и входит в число самых важных рейтинговых соревнований страны, собирая сотни сильнейших спортсменов из разных регионов. Свои первые победы на турнире одержали известные свердловские бадминтонисты – чемпион Европы и многократный чемпион России Иван Созонов, а также многократная чемпионка России, участница Олимпийских игр Наталья Перминова. Нынешний розыгрыш стал уже 27-м. В этом году участники поборются за медали в нескольких возрастных категориях:

до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

Свердловские юниоры традиционно успешно выступают в родных стенах. Например, годом ранее хозяева турнира завоевали

11 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. Получится ли у уральцев повторить или, возможно, превзойти прошлогодний успех, станет известно 12 ноября, когда соревнования подойдут к концу.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что теннисисты из Верхней Пышмы завоевали шесть наград международного турнира в Египте.