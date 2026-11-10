Не случайность, а программа: физик из УрФУ предложил новую концепцию эволюции

Профессор Уральского федерального университета Алексей Мелких решил поспорить с теорией Дарвина о случайных мутациях и естественном отборе. Он считает, что эволюция – это не случайный, а вполне управляемый и запрограммированный процесс. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе УрФУ.

Физик полагает, что жизнь и ее процессы очень сложны, чтобы сформироваться в результате случайностей и перебора мутаций. Даже одна клетка – это крайне сложная система. А объединение двух и более клеток в единый организм – задача, которая требует согласованной перестройки генома, транспортных систем, иммунитета и регуляции деления.

«Клетки, образующие многоклеточный организм, являются частью системы управления, поэтому они обладают определенными свойствами. В частности, каждая клетка должна „понимать“ свою роль в организме, распознавать соседние клетки как свои собственные, даже если они выполняют разные функции», – поясняет Алексей Мелких.

Этот процесс он сравнивает с интернетом. Простое соединение одинаковых компьютеров не образует сеть. Для этого необходимо запрограммировать компьютеры так, чтобы они «понимали» друг друга и функционировали как единое целое. Возникновение такой системы требуется реструктуризация организма. Метод перебора, проб и ошибок здесь будет нереалистичен.

Физик также приводит в пример формирование морской губки. Эти животные появились на Земле более 600 млн лет назад. В их геноме содержится от 18 до 30 тыс. генов.

«Если предположить, что на каждый квадратный метр океана приходится одна губка, то общее число губок – порядка 360 трлн. За полмиллиарда лет при продолжительности жизни около года общее число когда-либо живших на Земле губок составит величину порядка 10²². Это число, конечно, приближенное, однако оно не идет ни в какое сравнение с числом вариантов генома – около 300 млн. Отсюда понятно, что живших губок несопоставимо меньше, чем возможных вариантов перестройки геномов. То есть случайным перебором работающую комбинацию не найти», – объясняет Алексей Мелких.

По его мнению, природа решает задачу эволюции не перебором случайностей, а целенаправленными действиями – в этом и состоит механизм эволюции. Симбиоз осуществляется посредством системы управления, работающей на основе внутренних, скрытых закономерностей формообразования.

«Даже LUCA (последний универсальный общий предок) возник не в результате исчерпывающего отбора или случайных мутаций, а как часть единого запрограммированного процесса – эволюции жизни на Земле. И в целом можно сказать, что эволюция – а в более широком смысле и жизнь – это крайне сложная целеустремленная адаптивная система», – заключает Алексей Мелких.

Ранее «Областная газета» писала о том, что уральские ученые запатентовали средство для лечения заболеваний кожи.