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Денис Паслер назначил Виталия Першина временно исполняющим полномочия главы Первоуральска

Новости
Областная газета

Он приступит к исполнению обязанностей с 11 ноября

Виталий Першин, Свердловская область
Виталий Першин приступит к исполнению обязанностей главы МО Первоуральск с 11 ноября 2026 года. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер принял решение о назначении Виталия Першина временно исполняющим полномочия главы муниципального округа Первоуральск. Он приступит к исполнению обязанностей с 11 ноября 2026 года в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Виталий Павлович Першин родился 24 апреля 1968 года в Барнауле. Окончил Уральский государственный университет путей сообщения, проходил срочную службу в железнодорожных войсках. Начинал карьеру в бизнесе, параллельно занимался наукой. Является автором научных работ о государственно-частном партнерстве.

С 2012 года работал первым заместителем главы Заречного. С 2014 года был заместителем руководителя, а с 2015 — руководителем Уральского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. С июня 2021 года по настоящее время возглавляет администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга.

Отметим, Виталий Першин — выпускник «школы мэров» — программы профессиональной переподготовки «Эффективное управление муниципалитетом», которая была организована по поручению главы региона.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер назначил Артема Гагауза заместителем директора департамента туризма Свердловской области.

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