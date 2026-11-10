Сергей Карякин впервые за пять лет выиграл этап Кубка мира под российским флагом

С 6 по 8 ноября в ОАЭ прошел один из самых престижных международных ралли-рейдов Dubai International Baja 2026. Второй год подряд победителем заезда стал свердловский гонщик, депутат Законодательного Собрания региона Сергей Карякин, но успех этого года стал особенным. Впервые за последние несколько лет россияне выступили на турнире под своим флагом.

Для Сергея Карякина это уже второй осенний старт в ОАЭ. В середине октября свердловчанин выступил на первом этапе Abu Dhabi Baja Challenge в экстрим-парке Тилаль-Сувейхан, где занял первое место. Следующим вызовом для уральца стала трехдневная гонка в Дубае.

Dubai International Baja ежегодно собирает около сотни сильнейших спортсменов планеты и является восьмым, заключительным этапом Кубка мира. Уже по итогам первого дня соревнований экипаж Сергея Карякина и его штурмана Алексея Кабанова захватил лидерство, которое в итоге смог удержать до самого финиша. Заезд общей протяженностью свыше 350 километров титулованный свердловский гонщик и победитель ралли «Дакар-2017» выиграл во второй раз подряд, повторив успех 2025 года. Как и годом ранее, Сергей Карякин выступал в категории Cars National (национальный зачет для автомобилей и мотовездеходов).

«Мы смогли поднять флаг нашей страны впервые за пять лет. Это победа здравого смысла, за нее мы очень долго боролись! Я считаю, что это большое достижение. Спорт – это не место для политики. Хочу сказать спасибо команде Big Red Racing за подготовку, спасибо спонсорам за возможность побеждать, спасибо штурману – Алексею Кабанову, он большой молодец, впервые в жизни оказался на такой серьезной гонке и показал себя отлично!», – поделился эмоциями Сергей Карякин.

Ранее «Областная газета» рассказывала об участии Сергея Карякина в Abu Dhabi Baja Challenge.