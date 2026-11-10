Объем выданных жителям Свердловской области кредитов сократился почти на треть

Объем розничного кредитования в Свердловской области в октябре сократился на 28,6% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банки выдали жителям Среднего Урала кредитов на 30,9 млрд рублей, тогда как месяцем ранее – на 43,3 млрд.

Сокращение объемов кредитования в октябре наблюдается во всех регионах России. Наиболее серьезная отрицательная динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге (38,8%), Башкирии (35,1%), Ростовской области (34,9%), а также Москве (34,1%). В целом по стране показатель составил 29,2%.

Эксперты отмечают, что, несмотря на некоторый всплеск в сентябре, в целом выдача розничных кредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Прежде всего это обусловлено политикой Банка России по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части достаточно высокого уровня ставок.

«Можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Кроме того, сокращение объемов выдачи кредитов в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем было связано с изменившимися с 1 октября условиями льготного ипотечного кредитования», – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, с 1 октября Минфин России внес изменения в программу «Семейная ипотека». Процентная ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей и региона проживания. В преддверии этих изменений объем ипотечного кредитования в Свердловской области в сентябре вырос более чем в 1,5 раза.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловчане устанавливают самозапрет на кредиты чаще, чем жители большинства других регионов.