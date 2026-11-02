Свердловчане устанавливают самозапрет на кредиты чаще, чем жители большинства других регионов

Более 691,5 тыс. жителей Свердловской области на данный момент оформили самозапрет на кредиты, что составляет 16% от всего населения региона. Средний Урал занимает по этому показателю 38-е место среди 85 субъектов федерации, следует из рейтинга, опубликованного Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Возглавляет рейтинг Мурманская область, где услугой воспользовались 28% жителей, замыкает Республика Чечня с показателем 2%.

Всего с момента запуска сервиса россияне направили 29 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,9 млн заявлений на его снятие. Было отменено 13,5% ранее установленных самозапретов. На сегодняшний день услуга действует у 22,7 млн россиян, что составляет порядка 15,5%.

Больше всего самозапретов приходится на россиян старше 65 лет – 20,2% от общего количества граждан с этим статусом. 20,0% – на граждан 35-45 лет. Доля россиян в возрасте 55-65 лет составила 19,5%. На граждан 45-55 лет приходится 19,3% самозапретов, на россиян в возрасте 25-35 лет – 11,4%, на молодежь до 25 лет – 9,6%.

Механизм самозапрета на кредиты была запущен в России с 1 марта 2025 года. Он помогает защититься от мошенников, которые могут оформить заем на чужое имя без ведома, а также от импульсивных решений самого человека. Установить и снять самозапрет можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Ранее «Областная газета» писала о том, что объем ипотечного кредитования в Свердловской области в сентябре вырос более чем в 1,5 раза.