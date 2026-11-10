Денис Паслер рассказал о ходе реставрации Дома игумена в Верхотурье

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о ходе реставрации Дома игумена на территории Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье. Завершить работы планируется осенью 2027 года. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.

«Уже рассказывал, что в Верхотурье начались работы по возрождению богатого наследия города-музея. Один из объектов, где уже ведется реставрация — Дом игумена на территории Свято-Николаевского монастыря. Это памятник монастырской гражданской архитектуры начала XIX века: здание построили более 200 лет назад; в разные годы здесь размещались и кельи братии и настоятеля, и монастырская канцелярия, и архив, и кухня», — написал Денис Паслер.

Реставрация проводится поэтапно с учетом исторического облика здания и архитектурных особенностей. На данный момент специалисты завершили демонтаж фасадных элементов, в том числе карнизов, старой отделки стен снаружи и гранитного цоколя. К оштукатуриванию фасада приступят весной 2027 года, когда установится теплая погода.

Параллельно ведутся работы по обновлению инженерных коммуникаций. Строители завершают устройство временного электроснабжения и наружных канализационных сетей. Внутри здания начался демонтаж старой отделки стен. На следующих этапах специалисты восстановят перекрытие между первым и вторым этажами, усилят проемы, возведут перегородки и выполнят черновую отделку второго этажа.

Отметим, Дом игумена построен в 1800–1808 годах. Он использовался как жилой и административный корпус монастыря. В середине XIX века здание расширили: появились балконы, дополнительные входы и кухня с подвалом.

Отметим, восстановление Дома игумена стало частью работ по сохранению историко-культурного наследия Верхотурья — одного из старейших городов Свердловской области. Ранее Денис Паслер представил проект преображения Верхотурья — духовной столицы Урала, который предусматривает восстановление исторических зданий, благоустройство общественных пространств и создание единого туристического маршрута.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер проверил ход восстановления Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье.