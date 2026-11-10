Савелий Лузин выиграл чемпионат России по плаванию в коротком бассейне на дистанции 800 метров вольным стилем

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию в коротком бассейне, который является отборочным турниром к декабрьскому чемпионату мира в Пекине. Вторую медаль соревнований и вторую путевку на мировое первенство завоевал свердловчанин Савелий Лузин. Новоуральский пловец стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем.

Двумя днями ранее на турнире в Санкт-Петербурге Савелий завоевал серебро на дистанции вдвое короче и тоже выполнил отборочный норматив для поездки на декабрьский чемпионат мира в Пекине. А сегодня на своей коронной 800-метровой дистанции, где он является действующим чемпионом и рекордсменом страны, Савелий не оставил шансов соперникам и уверенно пришел к финишу первым. Лузин больше чем на секунду опередил ближайших преследователей, которые сражались за вторую путевку на чемпионат мира – Ивана Моргуна и Романа Котова. Моргун, который практически всю дистанцию шел на третьей позиции, вырвал серебро на последних метрах дистанции.

Интересно, что в этом году Лузин пропустил дистанцию 1500 метров, на которой он в прошлом году тоже стал чемпионом страны. Вместо нее завтра Савелий выступит на непривычной для себя дистанции – 200 метров вольным стилем.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что Савелий стал вторым на 400-метровке на чемпионате страны.