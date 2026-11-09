Савелий Лузин занял второе место на чемпионате России по плаванию и отобрался на мировое первенство в Пекине

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит чемпионат России по плаванию в коротком бассейне (25 метров), который является отборочным турниром на декабрьский чемпионат мира в Пекине. Место в составе сборной на главный старт сезона забронировал лидер сборной Свердловской области Савелий Лузин: на дистанции 400 метров вольным стилем он занял второе место и выполнил норматив, позволяющий выступить на чемпионате мира. Кроме того, в копилке сборной региона за первые соревновательные дни оказалась эстафетная бронза девушек на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем.

Савелий Лузин приехал в Санкт-Петербург с главной целью – отобраться на чемпионат мира в Пекине. В сезоне большой воды в этом году новоуральский спортсмен выиграл чемпионат России на двух дистанциях (400 и 800 метров), но при этом не сумел выполнить нормативы для попадания на чемпионат Европы и пропустил турнир в Париже. Поэтому на чемпионат России в коротком бассейне Савелий настраивался максимально серьезно, тем более что на кону стоят путевки в Китай.

Лузин не стал заявляться на дистанцию 1 500 метров вольным стилем, хотя обычно соревнуется и на ней и выиграл там золото прошлогоднего чемпионата России. Он решил сконцентрироваться на двух дистанциях: 400 и 800 метров. В предварительных заплывах на 400-метровке Савелий показал третий результат – 3:44,98, при этом до квалификационного норматива не хватало трех секунд.

В финале спортсмены традиционно показывают другие скорости, и результаты всегда выше, чем в предварительных состязаниях. Так получилось и в финале на 400-метровке. С первых метров дистанции вперед вырвался Григорий Вековищев – действующий чемпион России и обладатель юношеского рекорда мира на этой дистанции. Лузин вместе с Николаем Колесниковым старался поддерживать темп лидера, а к середине дистанции Савелий стал приближаться к Вековищеву и навязывать ему борьбу за золото. В итоге Григорий показал время, почти идентичное прошлогоднему (3:36,62), и снова стал чемпионом страны. Лузин пришел к финишу вторым, уступив ему секунду (3:37,65). При этом оба выполнили отборочный норматив и квалифицировались на чемпионат мира в Китае. Более того, Савелий показал лучший результат в карьере на этой дистанции, сбросив с прошлогоднего времени почти полторы секунды – солидный прогресс.

Впереди у Лузина еще выступление на 800-метровой дистанции, где уже он будет главным фаворитом на победу: Савелий является действующим чемпионом и рекордсменом страны на этой дистанции. Заплывы новоуральского спортсмена состоятся сегодня, 10 ноября.

Еще одну медаль в копилку сборной региона неожиданно принесли свердловские девушки. В эстафете 4 по 200 метров Свердловскую область представляли София Молчанова, Елизавета Егорова, Дарья Устинова, Анна Ташбулатова. Свердловский квартет показал третий результат – отличный показатель, учитывая, что юниоркам Молчановой и Ташбулатовой только недавно исполнилось по 15 лет.

Ранее «Областная газета» рассказывала о перспективах Савелия Лузина на чемпионате России.