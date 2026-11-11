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Кондратюк, Акатьева, Степанова-Букин: расписание V этапа Гран-при в Омске

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Наталья Шадрина

Турнир «Сердце Сибири» пройдет 14 и 15 ноября

Марк Кондратюк
Марк Кондратюк выиграл этап в Екатеринбурге. Теперь он попробует повторить результат в Омске . Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

С 14 по 15 ноября в Омске пройдет турнир «Сердце Сибири» – V этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступят во всех четырех видах фигурного катания. На «G-Drive Арене» за награды буду бороться Марк Кондратюк, Арсений Федотов, Александр Мельников, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Александра Степанова-Иван Букин, Василиса Кагановская-Максим Некрасов, Анастасия Мухортова-Дмитрий Евгеньев и другие известные спортсмены. Публикуем полное расписание, трансляция пройдет на сайте Первого канала.

Расписание: Гран-при России 2026/2027

14 ноября, суббота

11:00 — Танцы на льду, ритмический танец;
12:35 — Мужчины, короткая программа;
14:00 — Церемония открытия;
14:30 — Женщины, короткая программа;
16:15 — Пары, короткая программа.

15 ноября, воскресенье

10:00 — Танцы на льду, произвольный танец;
11:45 — Мужчины, произвольная программа;
13:45 — Женщины, произвольная программа;
15:50 — Пары, произвольная программа;
17:15 — Церемония награждения.

* Время указано московское.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.

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