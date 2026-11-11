Кондратюк, Акатьева, Степанова-Букин: расписание V этапа Гран-при в Омске

С 14 по 15 ноября в Омске пройдет турнир «Сердце Сибири» – V этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены выступят во всех четырех видах фигурного катания. На «G-Drive Арене» за награды буду бороться Марк Кондратюк, Арсений Федотов, Александр Мельников, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Александра Степанова-Иван Букин, Василиса Кагановская-Максим Некрасов, Анастасия Мухортова-Дмитрий Евгеньев и другие известные спортсмены. Публикуем полное расписание, трансляция пройдет на сайте Первого канала.

Расписание: Гран-при России 2026/2027

14 ноября, суббота

11:00 — Танцы на льду, ритмический танец;

12:35 — Мужчины, короткая программа;

14:00 — Церемония открытия;

14:30 — Женщины, короткая программа;

16:15 — Пары, короткая программа.

15 ноября, воскресенье

10:00 — Танцы на льду, произвольный танец;

11:45 — Мужчины, произвольная программа;

13:45 — Женщины, произвольная программа;

15:50 — Пары, произвольная программа;

17:15 — Церемония награждения.

* Время указано московское.

Ранее «Областная газета» писала о том, как отличать прыжки в фигурном катании.