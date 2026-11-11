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В Свердловской области 17 конфискованных автомобилей направили в зону СВО

Дороги и транспортНовости
Областная газета

Машины ранее были изъяты за нетрезвое вождение

конфискованные автомобили отправили на СВО из Свердловской области
Машины, конфискованные у жителей Алапаевска за повторное вождение в нетрезвом виде, прошли техобслуживание и отправлены в зону СВО. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 17 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, направлены в зону проведения специальной военной операции. Передача транспорта состоялась при взаимодействии региональной полиции и территориального подразделения Росимущества. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Машины изъяли у жителей Алапаевска, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения. По каждому случаю суды вынесли решения о конфискации — основанием стала ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ. После вступления судебных актов в силу автомобили перешли в распоряжение государства.

Госавтоинспекция региона системно работает над пресечением грубых нарушений ПДД: особое внимание инспекторы уделяют выявлению водителей в нетрезвом виде. На текущий момент в Свердловской области зафиксировано свыше 900 подобных эпизодов, сообщили в пресс-службе.

Перед отправкой на передовую все 17 автомобилей прошли техобслуживание и были приведены в исправное состояние. Логистику и погрузку обеспечили представители Росимущества.

Ранее «Областная газета» писала о том, что полиция Екатеринбурга задержала 20 подростков-экстремалов.

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