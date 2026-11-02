Руфинг снова в моде: полиция Екатеринбурга задержала 20 подростков-экстремалов

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали порядка 20 подростков, которые планировали незаконно проникнуть на территорию заброшенных объектов и подняться на крышу для съемок контента в соцсети. Правоохранители выяснили, что школьники увлекаются руфингом, который вновь набирает популярность среди подрастающего поколения в возрасте от 10 до 16 лет. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Екатеринбургу.

Руфинг (от английского roof – «крыша») – это экстремальное увлечение, которое предполагает посещение крыш высотных зданий, промышленных и заброшенных объектов. Подростки зачастую проявляют интерес к руфингу ради одобрения сверстников и «лайков» в соцсетях, редко задумываясь о последствиях.

В чем опасность руфинга, говорится в канале «Профилактика 2.0: перезагрузка» в мессенджере MAX:

при подъеме на крышу на заброшенных объектах можно легко пораниться о металлические конструкции и стекло;

высок риск сорваться с большой высоты и получить травмы, несовместимые с жизнью;

сильные порывы ветра, обледенение кровли, внезапный ливень или разрушение ветхих конструкций могут спровоцировать падение даже при максимальной осторожности;

контакт с токоведущими частями, лифтовым и техническим оборудованием может привести к необратимым последствиям.

В случае, который произошел в Екатеринбурге, удалось избежать трагедии и вовремя остановить подростков. Сотрудники полиции провели со школьниками и их законными представителями профилактические беседы, напомнив, что проникновение в недостроенные и заброшенные здания чревато травмами и создает угрозу жизни. Кроме того, если объект охраняемый, можно получить административную или уголовную ответственность.

Если вы заметили, что ваш ребенок проявляет интерес к руфингу, поговорите с ним о рисках. «Звоночком» могут стать подписки в соцсетях на сообщества о «прогулках по крышам». Во время беседы не давите, спокойно предложите безопасные альтернативы: скалолазание, спортивный туризм, паркур в оборудованных залах. Это поможет уберечь подростка от необдуманных действий.

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