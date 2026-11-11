ДомойНовости

Денис Паслер назначил Олега Сандакова заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области

Новости
Областная газета

Он приступил к исполнению обязанностей

Денис Паслер назначил заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области
Олег Сандаков. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Свердловской области назначен новый заместитель министра природных ресурсов и экологии. Губернатор Денис Паслер подписал указ о назначении Олега Сандакова на должность заместителя министра — директора департамента лесного хозяйства. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Профессиональный путь Олега Николаевича тесно связан с лесной отраслью и управлением территориями. Он родился в Свердловске в 1965 году, а профильное образование получил в Уральском лесотехническом институте (специальность «лесное хозяйство»), окончив вуз в 1991 году. Позднее, в 2002 году, получил второе высшее образование — стал экономистом, завершив обучение в Уральском государственном экономическом университете.

Карьеру Олег Сандаков начинал в 80‑х годах в питомнике Восточного лесничества Шалинского межколхозного лесхоза. После выпуска из института занял должность заместителя директора по капитальному строительству и ремонту в том же лесничестве. В середине 90‑х работал государственным транспортным инспектором по Шалинскому району, затем возглавил администрацию поселка Шаля, а с 2004 по 2015 год руководил Шалинским районом в качестве главы.

Дальнейшая профессиональная деятельность Олега Сандакова была связана с лесной сферой на региональном и федеральном уровнях: он возглавлял департамент лесного хозяйства Свердловской области, а с 2020 года руководил департаментом лесного хозяйства по УрФО в структуре Федерального агентства лесного хозяйства. Сейчас он приступил к исполнению обязанностей в новой должности.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Данил Бабин назначен директором Информационно‑аналитического центра Свердловской области.

ЖКХ

Свердловчане смогут быстрее решать проблемы с отоплением — заявки принимают через «Госуслуги Дом»

Свердловчане получили удобный цифровой инструмент для решения проблем с отоплением: в мобильном приложении «Госуслуги Дом» запустили...
Дороги и транспорт

В Екатеринбурге в микрорайон Синие Камни продлят троллейбус и добавят автобусы

Для жителей Синих Камней в уральской столице с 1 декабря добавится новый общественный транспорт: до микрорайона продлят маршрут...
Культура

Гранты для креативных идей: свердловчане могут подать заявку на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Жители Свердловской области могут присоединиться к 19‑му грантовому конкурсу Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ): прием заявок...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное