Денис Паслер назначил Олега Сандакова заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области

В Свердловской области назначен новый заместитель министра природных ресурсов и экологии. Губернатор Денис Паслер подписал указ о назначении Олега Сандакова на должность заместителя министра — директора департамента лесного хозяйства. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Профессиональный путь Олега Николаевича тесно связан с лесной отраслью и управлением территориями. Он родился в Свердловске в 1965 году, а профильное образование получил в Уральском лесотехническом институте (специальность «лесное хозяйство»), окончив вуз в 1991 году. Позднее, в 2002 году, получил второе высшее образование — стал экономистом, завершив обучение в Уральском государственном экономическом университете.

Карьеру Олег Сандаков начинал в 80‑х годах в питомнике Восточного лесничества Шалинского межколхозного лесхоза. После выпуска из института занял должность заместителя директора по капитальному строительству и ремонту в том же лесничестве. В середине 90‑х работал государственным транспортным инспектором по Шалинскому району, затем возглавил администрацию поселка Шаля, а с 2004 по 2015 год руководил Шалинским районом в качестве главы.

Дальнейшая профессиональная деятельность Олега Сандакова была связана с лесной сферой на региональном и федеральном уровнях: он возглавлял департамент лесного хозяйства Свердловской области, а с 2020 года руководил департаментом лесного хозяйства по УрФО в структуре Федерального агентства лесного хозяйства. Сейчас он приступил к исполнению обязанностей в новой должности.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Данил Бабин назначен директором Информационно‑аналитического центра Свердловской области.