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Данил Бабин назначен директором Информационно‑аналитического центра Свердловской области

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Областная газета

Центр аналитики Свердловской области возглавил специалист с опытом в крупных СМИ

Данил Бабин. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Данил Бабин возглавил АНО «Информационно-аналитический центр». Согласно приказу департамента информационной политики Свердловской области, он приступил к обязанностям директора учреждения 11 ноября 2026 года.

Новый руководитель — уроженец Челябинска, имеет высшее педагогическое образование. С 2018 года Данил Андреевич работает в медиасфере: прошел профессиональный путь от менеджера по продажам до коммерческого директора. В числе редакций, где он развивал коммерческие и стратегические направления, — «Комсомольская правда — Екатеринбург», «Комсомольская правда — Челябинск», «РБК‑Тюмень» и агентство URA.RU.

На прежних должностях Бабин отвечал за стратегическое развитие медиапроектов и организацию продаж. Такой опыт дает ему понимание структуры медиапотребления, а также навыки управления продуктами, монетизации цифровых сервисов и выстраивания работы с клиентами.

В новой роли Данил Бабин будет курировать ключевые направления работы центра: обеспечение функционирования элементов электронного правительства, разработку и сопровождение региональных информационных систем, а также предоставление аналитической поддержки для оценки эффективности государственной политики.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер назначил Виталия Першина временно исполняющим полномочия главы Первоуральска.

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