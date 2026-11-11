Девять проектов из Свердловской области победили в «Росмолодежь.Гранты»

Сразу девять проектов от молодых активистов Среднего Урала стали победителями второго сезона грантового конкурса «Росмолодежь.Гранты». Общая сумма поддержки для свердловчан превысила 4,5 млн рублей — эти средства помогут воплотить в жизнь разноплановые инициативы, ориентированные на развитие культуры, просвещения и наставничества. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Среди самых масштабных проектов — программа «Путь к осознанному наставничеству» от АНО «Сильное поколение» (руководитель Кристина Якушева), которая получила максимальную в регионе сумму — 975,4 тыс. рублей. Почти столько же, 901 тыс. рублей, направят на проект «Уральская мозаика: настольные игры по истории малой родины» Александры Контовой: в играх найдут отражение локальные исторические сюжеты, традиции и знаковые места Урала.

Значимую поддержку также получили:

— Виктория Щигрева — 821 тыс. рублей на фестиваль «Гармония жизни через культуру и традиции»;

— Виталий Неволин — 730,1 тыс. рублей на проект «Первые помнят Героев»;

— Екатерина Соколова — на проведение эстрадно-музыкального фестиваля «Юнивижн»;

— Елизавета Дудина — на молодежный фестиваль «СтудДень»;

— Елена Пермякова — на создание библиотечного игрового пространства «ИгроПолка»;

— Алена Епифанова — на проект «Добру быть»;

— Александра Клат — на инициативу «Редакция сквозь время», приуроченную к юбилею молодежной газеты «ВЖИК».Директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов отметил, что победа земляков — это подтверждение большого потенциала и социальной ответственности уральской молодежи: «Ребята получат гранты и смогут воплотить свои задумки в жизнь, а мы их поддержим», — сказал Денис Протасов.

Реализация всех девяти проектов запланирована на 2027 год. В целом по стране во втором сезоне конкурса было подано около 8 тыс. заявок, из которых эксперты поддержали порядка 1,2 тыс. инициатив на общую сумму более 1 млрд рублей. Конкурс «Росмолодежь.Гранты» проводится Федеральным агентством по делам молодежи и служит инструментом поддержки социально значимых идей молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, внося вклад в достижение целей нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловских волонтеров приглашают присоединиться к итоговому форуму в сфере добровольчества.