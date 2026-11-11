«Памяти героев верны!»: свердловчане стали победителями всероссийского патриотического конкурса

В Москве наградили победителей четвертого сезона Всероссийского патриотического конкурса творческих работ «Памяти героев верны!». В числе лучших – двое жителей Свердловской области. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

«Конкурс посвящен событиям специальной военной операции, мужеству, стойкости и отваге наших героев. В эссе, рассказах, стихотворениях, песнях и видеороликах, которые создали участники, – искренняя благодарность героям, уважение к их подвигам и стремление сохранить память о тех, кто встал на защиту Отечества. Эти живые истории находят отклик у огромного числа людей и передаются следующим поколениям», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Участники представили свои работы в девяти номинациях. Обладателем первого места в категории «Я в сердце бережно храню» стал 11-летний Анатолий Вольхин из Верхней Пышмы.

В своем конкурсном эссе школьник рассказал о соседе и друге семьи Алексее – военнослужащем ракетных войск. Поводом для написания материала стало воспоминание: однажды Алексей помог Толе починить велосипед. Этот простой поступок оставил глубокий след в душе ребенка. Сейчас, несмотря на то, что уже больше года о судьбе Алексея ничего не известно, школьник продолжает помнить своего героя.

«Принять участие в конкурсе „Памяти героев верны“ решили сразу, как только увидели анонс. Тема для нас близкая. Мы стараемся чтить память всех воинов и помнить о важных событиях в истории нашей страны. Написать свой рассказ сын решил про нашего друга и соседа – Алексея – герою, чьему примеру Толя готов следовать по жизни. Было, конечно, неожиданно занять первое место, мы в восторженных чувствах. Но было бы полным счастьем узнать, что у Алексея все хорошо», – рассказала мама школьника Ксения Вольхина.

Еще одним победителем стал корреспондент издания «Уральские военные вести», военкор и участник СВО из Екатеринбурга Александр Козлов. Он занял третье место в категории «Братство, скрепленное подвигом».

«О конкурсе „Памяти героев верны“ я узнал от товарища и сразу понял, с каким материалом можно заявиться. Свои тексты я пытаюсь создавать в документально-художественном стиле. И в первую очередь пишу для родных героев моих публикаций. Военнослужащие люди скромные: когда близкие у них спрашивают „как дела?“, они часто отвечают „нормально“. Своими материалами я могу показать их подвиги и достижения, рассказать их родным и землякам, какой у них есть защитник. Считаю это своей миссией», – поделился Александр Козлов.

Конкурс «Памяти героев верны!» проводится Госфондом «Защитники Отечества» в четвертый раз. За это время он объединил более 12 тыс. участников со всей России.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области упрощен порядок получения выплат для ветеранов СВО.