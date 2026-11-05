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Меньше справок – больше заботы: в Свердловской области упрощен порядок получения выплат для ветеранов СВО

НовостиСоциальная политика
Областная газета

Оформить выплату можно без посещения клиентских служб СФР

Военные
Ежемесячная денежная выплата ветеранам СВО включает в себя набор социальных услуг. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Участникам СВО из Свердловской области больше не нужно подавать заявления для получения ежемесячной денежной выплаты. Теперь отделение Соцфонда назначает ее автоматически. Выплата оформляется сразу после того, как в ведомство поступают сведения о выдаче бойцу удостоверения ветерана боевых действий, что избавляет военнослужащих от необходимости лично посещать клиентские службы и собирать документы. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе ОСФР по региону.

Уведомления о назначении ежемесячной денежной выплаты поступают в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. Чтобы начать получать выплату, участнику СВО необходимо выбрать и подтвердить удобный способ доставки.

Ежемесячная денежная выплата включает в себя набор социальных услуг. В него входят бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

«Ветераны могут самостоятельно определять формат поддержки: в виде услуг или денежной компенсации. При этом не обязательно выбирать весь набор услуг целиком – разрешается комбинировать, например, оставить в натуральной форме только бесплатные лекарства, а санаторное лечение и проезд заменить выплатой», – отметили в ОСФР по Свердловской области.

В этом году вступили в силу изменения, которые позволяют ветеранам боевых действий с инвалидностью оперативнее получать социальные услуги. Обратиться с заявлением о предоставлении льгот они могут в течение трех месяцев с даты увольнения со службы или установления инвалидности. Если подать заявку в указанный период, набор будет назначен не со следующего года, как это происходит по общим правилам, а со следующего месяца.

Ранее «Областная газета» писала о том, какие выплаты положены участникам СВО.

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