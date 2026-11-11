В Нижнем Тагиле закрыли цех с выбросами и запустили современное производство

В Нижнем Тагиле предприятие «Уралхимпласт» завершило важный этап экологической модернизации: полностью ликвидировано производство в устаревшем цехе №03. Это сделано в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Производственные мощности переведены в новый цех №06, где установлены современные системы очистки воздуха. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным производственного контроля за 2025 год, старый цех ежегодно выбрасывал в атмосферу тонну загрязняющих веществ — теперь этот источник загрязнения устранен. Кроме того, закрытие цеха позволило снизить нагрузку на заводскую котельную более чем на 20% за счет сокращения потребления пара, что дополнительно уменьшило выбросы от сжигания топлива.

Новый цех оснащен плазменно-каталитическими установками STRADA FACTORY FPSPS — они способны очищать до 10 тыс. кубометров воздуха в час, разлагая вредные вещества до безопасных соединений. Старт работе высокотехнологичного производства в феврале дал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Проект вошел в план Минпромторга России по импортозамещению в химической промышленности и был реализован при поддержке льготных займов Фонда развития промышленности и ВЭБ. Общий объем инвестиций составил 4 млрд рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов подчеркнул значимость таких преобразований: переход на экологичные технологии — это реальный вклад в здоровье жителей промышленных городов.

«Благодаря федеральному проекту „Чистый воздух“ и ответственному подходу бизнеса мы видим конкретные результаты: в Нижнем Тагиле становится меньше выбросов, а экологическая обстановка меняется в лучшую сторону. Мы продолжим эту работу, чтобы жители уральских городов дышали чистым воздухом», — сказал Денис Мамонтов.

Глава региона Денис Паслер неоднократно отмечал, что развитие промышленности должно идти рука об руку с заботой об окружающей среде — и современные технологии позволяют заметно снижать негативное воздействие предприятий.

Ранее «Областная газета» писала о том, что эффективность мероприятий по проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле подтвердил Росприроднадзор.