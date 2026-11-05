Эффективность мероприятий по проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле подтвердил Росприроднадзор

Специалисты Росприроднадзора провели ряд проверок в октябре 2026 года. По результатам эффективность экологических мероприятий на предприятиях Нижнего Тагила в рамках федерального проекта «Чистый воздух» подтверждена. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Мы видим, что предприятия ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств в рамках квотирования выбросов, а надзорные органы действуют прозрачно и объективно. Это важный результат совместной работы в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Все проведенные мероприятия снижают нагрузку на атмосферный воздух и формируют практику ответственного природопользования среди промышленных предприятий региона.

В частности, на химическом заводе «Планта» автоматизировали работу котельной (установка системы автоматического управления с микроконтроллерами и частотными преобразователями, вывод из эксплуатации двух паровых котлов), вывели из эксплуатации устаревшее оборудование, кузнечный горн, прекратили работы по техническому обслуживанию автотранспорта на территории предприятия, оптимизировали загрузки ремонтно-механического цеха и нейтрализовали выбросы в гидрофильтре. Благодаря проведенной работе объем выбросов сократился на 60,3 тонны.

На Высокогорском горно-обогатительном комбинате и Уральском заводе пластификаторов итоговые проверки прошли нарушений не выявили.

Работа соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

Напомним, губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркивает, что при постоянном развитии промышленной базы региона необходимо максимально внимательно относиться к сохранению окружающей среды, и современные технологии позволяют значительно сократить воздействие региональных предприятий на экологию.

Ранее «Областная газета» писала, что федеральные эксперты отметили успехи Свердловской области в проекте «Чистый воздух».