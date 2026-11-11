Онлайн‑шопинг без рисков: свердловчанам напомнили о правах при покупках в интернет-магазинах

Жителям Свердловской области напомнили, как защитить свои права при покупках в интернете. На что обратить внимание при заказе на маркетплейсах и у иностранных продавцов, что делать, если товар из интернет‑магазина оказался с браком — рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Ведомство обращает внимание на ключевые моменты дистанционной торговли. При заказе на маркетплейсе потребитель должен видеть полную информацию о продавце: для юрлица — наименование, ОГРН, адрес, контакты; для ИП — ФИО, ОГРНИП, контакты. Обязанность предоставить эти данные лежит на владельце площадки: если агрегатор скрывает сведения, это нарушение, которое грозит ему административной ответственностью и возмещением убытков.

Особую осторожность стоит проявлять при покупках у иностранных продавцов: вернуть товар или получить деньги может быть сложно из‑за разницы юрисдикций. С 1 сентября 2026 года претензии к зарубежным продавцам нужно направлять через сайт или приложение маркетплейса.

Потребитель вправе отказаться от товара до его передачи, а после — в сроки, установленные законом. Важный нюанс: при получении заказа в пункте выдачи стоит осмотреть товар в присутствии сотрудника (можно зафиксировать процесс на видео). Это поможет избежать споров, если позже потребуется возврат: нередко продавцы отказывают, ссылаясь на повреждения, якобы нанесенные покупателем.

Если в товаре обнаружился недостаток, продавец обязан принять его и провести проверку качества — отказ только на основании фото недопустим. Кроме того, все товары, продаваемые онлайн, должны быть маркированы в системе «Честный знак»: проверить маркировку можно через одноименное приложение, а о нарушениях — сообщить в Роспотребнадзор.

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