Свердловчанам напомнили, как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость перед зимой

С приближением сезона устойчивых холодов автовладельцам важно внимательно подойти к выбору стеклоомывающей жидкости. О рисках и правилах выбора напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

При покупке в первую очередь стоит внимательно изучить маркировку товара. По действующим санитарно‑эпидемиологическим требованиям на упаковке должна быть четкая, несмываемая и легко читаемая информация на русском языке. В перечень обязательных сведений входят: наименование и назначение продукции, данные производителя (включая адрес и контакты), состав с указанием процентного содержания ингредиентов, срок годности и дата изготовления, идентификационные данные партии, а также меры предосторожности, правила хранения и применения.

Кроме того, стеклоомывающая жидкость подлежит государственной регистрации — на нее должно быть оформлено свидетельство. Проверить его наличие можно в Реестре свидетельств о государственной регистрации в интернете.

Не менее важно обратить внимание на запах средства. В легальных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт — он дает резкий запах, похожий на запах ацетона, но при этом не токсичен для человека. В то же время крайне опасен метанол (метиловый спирт): он практически не отличается по органолептическим свойствам от других спиртов, но является сильным токсином — его применение может привести к тяжелому отравлению и даже летальному исходу.

Специалисты особо подчеркивают: приобретать стеклоомывающую жидкость следует только в официальных торговых точках, где продавец может подтвердить соответствие товара установленным требованиям.

Ранее «Областная газета» писала о том, куда можно сдать старые шины в Екатеринбурге.