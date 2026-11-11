Как оспорить действия следователя в суде, не дожидаясь конца расследования

Следователь отказал в ходатайстве или нарушил права? Оспорить его решения можно, но не любые: часть из них обжалованию не подлежит, а полномочия суда при рассмотрении жалобы ограничены. Где проходит граница допустимого и какие сроки действуют, объясняет наш эксперт Владимир Стельмах, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры судебной деятельности и уголовного процесса Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева.

«Если следователь нарушает ваши права, ждать окончания следствия не нужно. Закон позволяет обратиться в суд уже во время расследования — по ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, далее — УПК РФ).

Что можно обжаловать

Решения, действия и бездействие следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания и прокурора — но только если они нарушают ваши конституционные права или мешают доступу к правосудию (ч. 1 ст. 125 УПК РФ).

Что обжаловать нельзя (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1, далее — постановление Пленума ВС РФ № 1):

Решения, не связанные с уголовным преследованием (например, решения прокурора по надзору или начальника СИЗО). Решения с особым порядком обжалования (например, отказ в досудебном соглашении о сотрудничестве; возвращение прокурором уголовного дела для производства дополнительного расследования или пересоставления обвинительного заключения (обвинительного акта)). Решения, которые будут проверяться судом при рассмотрении дела по существу: отказ в следственных действиях или экспертизе, отказ в судебном штрафе, постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Иначе суд решал бы вопросы до основного разбирательства.

Исключение. Если решение следователя влечет принципиальные последствия для всего дела, его можно обжаловать. Пример: прокурор вернул дело на дополнительное расследование с указанием переквалифицировать на менее тяжкое преступление, а после этого выяснилось, что истек срок давности и дело надо прекращать. Тогда суд обязан проверить законность решения.

Кто может пожаловаться

Любой, чьи права и интересы затронуты, — даже без официального статуса обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего (ч. 2 ст. 125 УПК РФ).

Три ограничения

Первое. Суд не рассматривает жалобу, если такую же уже полностью удовлетворил прокурор или руководитель следственного органа либо отменил обжалуемое решение. Генпрокурор требует от прокуроров устранять нарушения до заседания (абз. 3 п. 1.19 приказа Генерального прокурора РФ от 17 сентября 2021 года № 544). Но жалоба рассматривается, если заявитель не согласен с решением, требования удовлетворены частично или решение отменялось неоднократно, а нарушения не устраняются (абз. 3, 4 п. 8 постановления Пленума ВС РФ № 1).

Второе. Жалоба рассматривается, пока дело в производстве органа расследования. Если дело уже ушло в суд, производство прекращается — вопросы рассмотрят в судебном разбирательстве, апелляции или кассации (абз. 2 п. 9 постановления Пленума ВС РФ № 1). Исключения: заявители не участвуют в судебном разбирательстве (например, обыск у знакомых обвиняемого); обстоятельства подлежат самостоятельному рассмотрению (например, преступные действия должностных лиц) (абз. 3, 4 п. 9 постановления Пленума ВС РФ № 1).

Третье. Повторно обжаловать одно и то же нельзя — судья откажет в принятии жалобы.

Как подать жалобу

Жалобу подает заявитель, защитник, законный представитель или представитель с полномочиями. Защитник участвует в деле по ордеру, законный представитель — по постановлению следователя. Жалоба идет в суд напрямую либо через следователя, руководителя следственного органа или прокурора — они обязаны незамедлительно направить ее в суд (ч. 2 ст. 125 УПК РФ).

Если человек под стражей, он передает жалобу администрации места содержания. Та обязана отправить ее в суд не позднее 3 суток (ст. 126 УПК РФ, ч. 1 ст. 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», далее — Закон). Такие жалобы не подлежат цензуре и идут в запечатанном пакете (п. 94 Правил внутреннего распорядка СИЗО, далее — Правила). Жалобы с тайнописью, шифром или сведениями, которые могут помешать установить истину либо содержат охраняемую тайну, адресату не отправляются, а передаются органу, в производстве которого находится дело (ч. 3 ст. 20 Закона, абз. 4 п. 96 Правил).

Подача жалобы не приостанавливает исполнение обжалуемого действия или решения. Приостановить может только следователь по своему усмотрению (ч. 7 ст. 125 УПК РФ).

Какой суд и сроки

Жалобу рассматривает районный суд или гарнизонный военный суд (на действия военно-следственных органов), судья единолично. Подсудность: по месту совершения преступления или по месту нахождения органа расследования — если место определено по правилам подследственности или не совпадает с местом деяния (ч. 1 ст. 125 УПК РФ, п. 6 постановления Пленума ВС РФ № 1).

Срок рассмотрения — не более 14 суток при следствии и дознании в общем порядке; не более 5 суток при дознании в сокращенной форме (ч. 3 ст. 125 УПК РФ). Отсчет — со дня поступления жалобы в суд.

Какие могут быть решения суда (ч. 5 ст. 125 УПК РФ):

Признать действие (бездействие) или решение незаконным или необоснованным и обязать устранить нарушение. Оставить жалобу без удовлетворения.

Судья проверяет не только формальные требования, но и фактическую обоснованность решения (абз. 4 п. 1 постановления Пленума ВС РФ № 1).

Чего судья делать не вправе

Отменять обжалуемые решения следователя; указывать, какие процессуальные действия произвести и какие решения принять (п. 21 постановления Пленума ВС РФ № 1); предрешать вопросы, которые станут предметом разбирательства по существу: фактические обстоятельства, квалификацию, оценку действий обвиняемого, доказанность вины, обоснованность обвинения, оценку доказательств, полноту сведений (абз. 5 п. 1, п. 15, абз. 2 п. 16 постановления Пленума ВС РФ № 1).

По жалобам на возбуждение дела, отказ в возбуждении или прекращение дела судья проверяет только очевидные моменты, по которым можно сделать выводы без исследования всех обстоятельств. Пример: размер похищенного меньше минимального — состава преступления нет.

Копии постановления направляются заявителю, прокурору и руководителю следственного органа (ч. 6 ст. 125 УПК РФ). При согласии с решением прокурор в течение 10 суток отменяет признанные незаконными постановления (абз. 5 п. 1.19 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 17 сентября 2021 года № 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»). Постановление обжалуется в апелляции или кассации.

Особые случаи (ст. 125.1 УПК РФ)

Жалобы на постановление о прекращении уголовного преследования по основаниям декриминализации или недостижения возраста ответственности; на постановление о размере выплаты потерпевшему на представителя. Подают заявители, защитники, законные представители, представители.

Судья проверяет: по прекращению дела — возбуждение дела, привлечение в качестве подозреваемого и обвиняемого, применение мер принуждения, прекращение преследования; по выплатам — законность и обоснованность определения суммы, необходимость и оправданность расходов. Исследуются доказательства по правилам судебного следствия: допросы, экспертиза, осмотр, освидетельствование, опознание, оглашение показаний и документов.

Решения: удовлетворить жалобу и признать постановление незаконным (при прекращении преследования — определить наличие или отсутствие оснований для реабилитации; при выплатах — определить суммы с учетом инфляции и взыскать); оставить без удовлетворения.

Решение по ст. 125 и ст. 125.1 УПК РФ обжалуется в апелляции в течение 15 суток с момента провозглашения. Право обжалования имеют заявитель, его законный представитель или представитель, прокурор, лица, чьи права затронуты».

Ранее «Областная газета» писала о том, как заявить ходатайство и обжаловать действия следователя по уголовному делу.