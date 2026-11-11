Инклюзивный театр «Давай! Солнышко!» покорил серовского зрителя

Частный инклюзивный театр «Давай! Солнышко!» создан чуть более года назад. Однако за это время он уже смог покорить екатеринбургского, тюменского и челябинского зрителя, сегодня это творческое объединение начинает гастроли по городам Свердловской области. В репертуаре пока только три спектакля, но все они несут острую социальную направленность. В частности, в постановке по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Неточка Незванова», показанного на серовской сцене, переплетены два монолога – Неточки и молодого человека с ДЦП.

Первой постановкой инклюзивного театра «Давай! Солнышко» стал спектакль «999» по книге «Их было 999. В первом поезде в Аушвиц» американской писательницы и журналистки, специализирующейся на документальной прозе об истории холокоста Хэзер Дьюи Макадэм.

«Мы объединились летом 2025 года с идеей сделать работу.

В процессе репетиций мы поняли, насколько нам комфортно друг с другом работать, насколько мы важны и нужны друг для друга, поэтому решили пробовать творить дальше. У нас получился полудокументальный театр, театр важных тем», – рассказала «ОГ» актриса Виктория Лемешенко.

Творческий коллектив театра небольшой, но плотно завязанный на уральскую школу драматургии, созданную в свое время Николаем Колядой. Режиссер Антон Елисеев окончил ЕГТИ, курс Николая Владимировича. Актриса Виктория Лемешенко входит в состав труппы «Коляда-театра». Драматург Александра Задаля, чья пьеса «Ну, а чо?!» стала основой для второй постановки театра, также ученица мэтра.

«Виктория Лемешенко и предложила поставить спектакль по книге «Их было 999 в первом поезде в Аушвиц». В процессе работы к команде присоединился Юра Итунин: у него ДЦП, но на сцене он раскрывается совершенно по‑особенному. Так постепенно в театре родилось социально‑инклюзивное направление – не по плану, а по зову сердца», – отметил «ОГ» Антон Елисеев.

Юра Итунин – актер не профессиональный, он окончил магистратуру по направлению прикладная информатика в УРГЭУ СИНХ. Но, как говорят его коллеги, он самый честный, искренний актер и генератор идей.

Еще один член творческого коллектива – Вера Семченкова, она работает как драматург.

«Очень важную роль в спектаклях играет Вера Семченкова – она помогает выстраивать монологи, шлифовать тексты, находить точные интонации. У Веры более сложная форма ДЦП, и именно ее взгляд, ее чуткость придают постановкам особую глубину. Ее вклад невозможно переоценить: это не просто помощь с текстами – это соавторство, наполненное искренностью», – объяснил Антон Елисеев.

Сейчас в репертуаре театра уже три спектакля, с которыми коллектив ездит на гастроли по разным городам: «999» (2025 г.), «НЕточка» (июнь 2026 г.) и «Ну, а чо?!» (сентябрь 2026 г.)

В Серов команда инклюзивного театра «Давай! Солнышко!» привезла «НЕточку» (такое написание название имеет особое значение). В зале пустых мест не было, а отзывы в социальных сетях имеют только восторженную окраску: «Спектаклем просто потрясена»; «До мурашек… До мороза по коже… До любви и нежности… До слез благодарности»; «На сцене два молодых человека, у каждого своя сюжетная линия, свое мнение, свои мысли о жизни. И как же интересно и неожиданно переплетены два монолога: первоисточник («Неточка Незванова» Ф.М. Достоевского) и мысли-размышления молодого человека с ДЦП»; «Смотрела, нет, не смотрела, а проживала действие вместе с ребятами».

Сегодня команда театра готовится к новому блоку постановок, где на сцену выйдут и другие ребята с особенностями. В этих спектаклях нет «второго плана» – есть общая история, которую они создают вместе.

«Основная мысль, которую несет наш театр, – это Любовь! Любовь к людям, близким, семье. Без любви нельзя оставаться человеком», – подчеркнул «ОГ» режиссер Антон Елисеев.

Ранее «Областная газета» писала, что «Умный» театр открылся в Екатеринбурге.